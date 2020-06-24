Синоптик предупредил россиян о высоком солнечном излучении
Научный руководитель Гидрометцентра объяснил, почему важно обращать внимание на этот погодный показатель.
Фото: www.globallookpress.com / Hugo Michiels
О высоком уровне индекса солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс) в европейской части России предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, которые приводит РИА Новости, в ближайшие десять дней россиянам следует быть осторожнее, находясь на солнце.
«Воздух сейчас сухой: нет пыли, потому что она уже осела, и влаги тоже нет. В условиях, когда облаков мало, ультрафиолетовый индекс большой», — отметил Вильфанд.
Особенно высокий и очень высокий уровень УФ-индекса ожидается в ближайшие дни в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. Также следует быть осторожными жителям Центрального федерального округа и юга Сибири.
УФ-индекс, объяснил Вильфанд, показывает уровень радиации, которой может подвергнуться человек, находящийся под прямыми солнечными лучами. Его расчет сложен, но посмотреть значения можно на сайте Гидрометцентра. Он имеет пять значений: от низкого до экстремального. При последнем рекомендуется не покидать помещение без лишней надобности, а при «высоком» с показателем равным трем баллам использовать средства защиты кожи от солнца.
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