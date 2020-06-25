Телеведущий-кулинар Константин Ивлев развелся с супругой

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Валентин Черников
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Шеф-повар долго отрицал, что его жена решила расторгнуть брак.

Телеведущий-кулинар Константин Ивлев развелся с супругой

Фото: Instagram @ivlevchef

Исковое требование жены Константина Ивлева Марии удовлетворено. Мировой судья 340 участка столичного района Восточное Дегунино вынес решение о разводе супругов.

С начала весны в СМИ появилась информация, что Мария Ивлева намерена подать заявление о расторжении брака после того, как застукала мужа-кулинара с молодой любовницей. Долгое время сам шеф-повар опровергал эту информацию, уверяя, что у него «дома все хорошо». Однако вскоре выложил фото с новой пассией с совместного отдыха на Мальдивах.

Разгоряченные фанаты набросились на 27-летнюю журналистку Валерию Куденкову с гневными комментариями. Сегодня новая возлюбленная Константина Ивлева чувствует себя счастливой. Она признается, что ее чувства к телеведущему появились по воле судьбы, и «никто никого не отбирал».

Ранее 5-tv.ru писал, что любовница Константина Ивлева жестко ответила хейтерам на обвинения в свой адрес.

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