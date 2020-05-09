«Удивительная женщина»: Бочкарева оседлала танк в честь праздника Великой Победы

Несмотря на пандемию коронавируса сегодня, 9 мая, россияне с размахом отмечают 75-ю годовщину Великой Победы над фашисткой Германией. Кто-то — дома за праздничным столом, напевая любимую «Катюшу», другие же — на работе, готовя онлайн-концерты и другие мероприятия для граждан, оказавшихся взаперти в столь непростое время.

Поздравить соотечественников решила и актриса Наталья Бочкарева. Звезда выложила архивное фото в Instagram, где позирует в образе военнослужащей верхом на танке и с гранатой.

«С Днем Победы! Пусть в этом мире будет только мир, а слово война навсегда исчезнет из нашего лексикона, оставшись только на страницах стареньких книжек!», — обратилась она к фолловерам.

А чуть ниже, как настоящая актриса, поинтересовалась у поклонников, удалось ли ей их впечатлить.

Instagram @natalia_bochkareva_official

«Спасибо большое! Вы прекрасны!»

«Супер! Как из фильма! Очень впечатляюще!»

«С праздником, Наталья! Я б с тобой в разведку пошел!»

«Удивительная женщина! И коня на скаку остановит, и войну!» — поспешили откликнуться фанаты звезды.

Ранее 5-tv.ru показал трогательное видео, где «маленький генерал» Илья Казанцев, запомнившийся в сети после парада Победы в 2015 году, поздравляет ветеранов.