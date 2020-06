Президент России Владимир Путин поздравил школьников и студентов с «Выпускным-2020». В текущем году яркий и торжественный праздник отмечается одновременно у тех, кто получил среднее и высшее образование. По словам главы государства, в этот неповторимый день молодые люди пересекают рубеж, за которым открывается новый этап их жизни, где все будет зависеть от собственных решений.

«Вы ответственные, сильные, современные, думающие люди — замечательное поколение! Будущее — в ваших руках! И не сомневаюсь — вы сумеете добиться очень многого! Найдете не просто специальность, профессию, а настоящее призвание, свой особенный, ни на кого не похожий путь. И главное, чтобы каждый из вас мог гордиться тем, что он делает, тем, что его труд нужен, полезен другим людям, нашей родной и любимой стране», — сказал президент РФ.

Владимир Путин отметил, что в достижениях российских выпускников всегда будет ощущаться частица душевной заботы их наставников, педагогов и близких. Российский лидер считает, что эти люди достойны теплых слов и искренней благодарности. Глава государства подчеркнул, что от надежности окружающих в жизни зависит многое. Это особенно чувствуется в непростые недели и месяцы, которые выпали на долю россиян из-за угрозы пандемии коронавируса.

«Конец учебного года выдался для вас сложным, но в итоге, и это главное, вы и ваши преподаватели, ваши близкие сработали, как единая команда. Вместе сделали все, чтобы учеба, подготовка к экзаменам, к защите диплома, несмотря ни на что не прерывались», — сказал Владимир Путин.

Президент России добавил, что еще со студенческих времен хорошо помнит один из первых праздников для выпускников «Алые паруса». Мероприятие тогда только появилось в Ленинграде и моментально снискало громадный отклик по всей стране, благодаря неповторимой атмосфере романтики, молодости и мечты, веры и надежды на новые победы.

Где посмотреть «Алые паруса 2020» онлайн и по ТВ?

«Хочу пожелать вам — никогда не переставайте мечтать, строить самые дерзновенные планы! Если уверены в своей цели, смело идите к ней, какой бы фантастической поначалу она не казалась. Только так можно достичь настоящих высот, новых вдохновляющих вершин в науке, в искусстве, в спорте, в технологиях — в каждой профессии, в каждом любимом деле, а значит и в жизни! От всей души поздравляю вас, ваших родных, ваших наставников! Счастья вам, любви и благополучия! Мы в вас верим и знаем, что у вас все получится. В добрый час!» — заключил Владимир Путин.

27 июня в День молодежи впервые в онлайн-формате пройдет Всероссийский выпускной для школьников и студентов. Праздник объединит в себе целую череду мероприятий — концерты, челленджи, лекции, многочисленные мастер-классы, общение со знаменитостями и даже ярмарку вакансий.

В Минобрнауки отметили, что подобный формат станет ежегодным и будет дополнять традиционные торжества.

Грандиозное представление «Алые паруса» в Петербурге 27 июня будет транслироваться в эфире Пятого канала и на сайте 5-tv.ru. В эфире других федеральных телеканалов будет показан только проход брига «Россия» по акватории Финского залива Балтийского моря.

Праздник «Алые паруса» в 2020 году станет кульминацией Всероссийского выпускного вечера, участниками которого будут сотни тысяч учащихся.

Впервые представление состоялось 27 июня 1968 года. Идея его появления в Ленинграде в конце 60-х годов была навеяна романтикой и невероятной популярностью фильма «Алые паруса» по одноименной повести Александра Грина. Мероприятие для выпускников проводилось до 1979 года, а затем, после длительного перерыва, в 2005 году добрая традиция была возрождена по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Петербурга и Пятого канала.

Легендарный бриг «Россия» зрители Пятого канала и пользователи сайта 5-tv.ru увидят в тот же день — 27 июня, когда представление впервые состоялось в городе на Неве.

В 2019 году праздник «Алые паруса» стал победителем престижного конкурса Best Event Awards World, получив главную награду в номинации Iconic Event Award 2019 и две серебряные статуэтки в номинациях Best Musical Event 2019 и Best Bea World Agency 2019. Праздник «Алые паруса» уже давно вышел за рамки только городского мероприятия. Это, безусловно, событие мирового масштаба и визитная карточка не только Петербурга, но и всей России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что всероссийский онлайн-выпускной для школьников и студентов станет ежегодным.