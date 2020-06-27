Прямая трансляция подготовки Сургановой к выступлению на «Алых парусах — 2020»

|
Максим Чугункин
24

5-tv.ru публикует прямую трансляцию саундчека звезды.

Фото, видео: РИА Новости / Сергей Пятаков

Тема:
Алые паруса

Светлана Сурганова проводит саундчек в Петербурге. Сегодня она выступит на всероссийском празднике выпускников «Алые паруса — 2020».

Концерт начнется в 22:30, его полностью покажет Пятый канал, также трансляция будет доступна на 5-tv.ru. На сцене выступят группы «Звери» и IOWA, Вера Брежнева, Дима Билан и другие артисты.

В этом году «Алые паруса» впервые проходят в онлайн-формате, став кульминацией Всероссийского выпускного вечера. Причем праздник посвящен не только школьникам, но и выпускникам вузов.

Легендарное шоу «Алые паруса» было возрождено в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Двухмачтовый бриг «Россия», построенный специально для этого праздника в 2019 году, пройдет по акватории Финского залива, даря сказочные минуты сегодняшним выпускникам.

Тема:
Алые паруса
27 июн
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков поздравил выпускников с праздником
27 июн
Тест: Как хорошо вы знаете «Алые паруса»?
27 июн
«Неповторимая атмосфера романтики»: Путин поделился впечатлениями от «Алых парусов»
27 июн
«Будущее в ваших руках»: Путин поздравил школьников и студентов с началом нового этапа жизни
26 июн
Пять фактов о празднике выпускников «Алые паруса — 2020»
26 июн
До «Алых парусов»: Звезды рассказали, как выглядели на выпускных
26 июн
Как будет организовано движение в Петербурге во время шоу «Алые паруса»
26 июн
Сказка приближается: Подготовка к празднику «Алые паруса» вышла на финишную прямую
26 июн
Там, где оживает сказка: организаторы «Алых парусов» приготовили для зрителей грандиозные сюрпризы
25 июн
«До» и «после»: Как изменились «Алые паруса» с конца ХХ века

Читайте также

+24° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
69.13
-0.34 77.54
-0.52
ТОП-5 пар, чья любовь обречена из-за несовместимости имен

Последние новости

14:41
Прямая трансляция подготовки Сургановой к выступлению на «Алых парусах — 2020»
14:35
«Муж и жена»: Ольга Бузова подогревает слухи о своем замужестве
14:22
На Собчак напали в монастыре — видео
14:15
Члена Христианской партии Бразилии застукали за непристойным делом
13:59
Сколько денег потеряла София Ротару из-за коронавируса?
13:44
А Kyiv его знает: Фейсбук убрал русскоязычное написание Киева

Сейчас читают

Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
Российский Су-30 вылетал для «перехвата» самолетов-разведчиков США над Черным морем
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок