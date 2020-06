Группа RASA зажгла с песней «Пчеловод» на «Алых парусах»

Артисты выходят один за другим на сцену «Алых парусов» - кульминации Всероссийского выпускного, чтобы поздравить выпускников с важнейшим этапом — переходом во взрослую жизнь. Специально для вчерашних школьников и студентов знаменитая группа RASA исполнила фантастический танцевальный номер. Музыкальный дуэт в составе Виктора Поплеева и Дарьи Шейко спел популярную композицию «Пчеловод», и однозначно заставил подростков танцевать перед экранами телевизоров и мониторов.

В своем выступлении Поплеев и Шейко использовали спецэффекты и новейшие мультимедийные технологии. Звездам удалось воссоздать перед зрителями атмосферу настоящего ночного клуба, в которой хочется зажигать и веселиться вместе с артистами. Конфетти, дым, энергичная музыка — все это заставило выпускников не отрываться от просмотра во время концерта и прочувствовать все эмоции музыкантов.

Прямая трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Впервые он состоялся 27 июня 1968 года. Идея его появления в Ленинграде в конце 60-х годов была навеяна романтикой и невероятной популярностью фильма «Алые паруса» по одноименной повести Александра Грина.

В 2019 году праздник «Алые паруса» стал победителем престижного конкурса Best Event Awards World, получив главную награду в номинации Iconic Event Award 2019 и две серебряные статуэтки в номинациях Best Musical Event 2019 и Best Bea World Agency 2019. Праздник «Алые паруса» уже давно вышел за рамки только городского мероприятия. Это, безусловно, событие мирового масштаба и визитная карточка не только Петербурга, но и всей России.

