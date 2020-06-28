Рэпер ST подарил «Вселенную» выпускникам на «Алых парусах»
Артист поздравил с окончанием учебы вчерашних школьников и студентов.
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Фото, видео: Instagram @st_stoizsta
Шоу «Алые паруса» собрало целую плеяду отечественных артистов, которые вышли на сцену жарким июньским вечером, чтобы поздравить выпускников с важным этапом жизни — окончанием школы.
Во время праздничного концерта, который стал кульминацией Всероссийского выпускного, на сцену вышел российский рэп-исполнитель Александр Степанов, известный широкой публике под псевдонимом ST. Для зрителей по всей России он исполнил трек «Вселенная».
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
Помимо ST на сцену в этот вечер выходили Вера Брежнева, Светлана Сурганова, группа IOWA, Тимур Родригез, группа RASA и многие другие артисты российской эстрады. Финальную точку в масштабном праздничном концерте поставит группа «Звери».
«Алые паруса» — это легендарное шоу, которое проводится в Санкт-Петербурге с 27 июня 1968 года. Оно было поставлено по мотивам одноименной повести Александра Грина. В 2020 году оно впервые в истории проходит в телевизионном и онлайн-форматах. Трансляция ведется в эфире Пятого канала и на сайте 5-tv.ru.
Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
В 2019 году праздник «Алые паруса» стал победителем престижного конкурса Best Event Awards World, получив главную награду в номинации Iconic Event Award 2019 и две серебряные статуэтки в номинациях Best Musical Event 2019 и Best Bea World Agency 2019. Праздник «Алые паруса» уже давно вышел за рамки только городского мероприятия. Это, безусловно, событие мирового масштаба и визитная карточка не только Петербурга, но и всей России.
Ранее 5-tv.ru показывал, как группа RASA зажгла с песней «Пчеловод» на «Алых парусах».
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