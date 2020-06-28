Прямая трансляция сказочного шоу на воде «Алых парусов» с небоскреба «Лахта-центр»
За уникальной феерией, развернувшейся на небе и глади Финского залива, следят сотни тысяч зрителей со всей страны.
Трансляция завершена.
Прямая трансляция уникального водно-пиротехнического шоу «Алых парусов» ведется с высоты 360 метров — обзорной площадки небоскреба «Лахта Центра» в Приморском районе Петербурга. Волшебная музыка, гром фейерверка и, конечно, проплывающий по Финскому заливу бриг «Россия» под алыми парусами – все это создает неповторимую романтику праздника выпускников.
Вчерашние школьники и студенты с замиранием сердца следят за движением сказочного парусника по водной глади. Вскоре им предстоит вступить в новый этап жизни, но перед этим они могут насладиться волшебством необыкновенного зрелища, загадать заветные желания и поверить в чудеса. Именно таким, необычайным и загадочным, воссоздал в своей повести мир Ассоль и Грея Александр Грин.
Водно-пиротехническое шоу с каждым годом становятся все зрелищнее и масштабнее. И 2020-й — не исключение. За настоящей феерией, развернувшейся в ночном небе и Финском заливе, в телевизионном и онлайн-формате наблюдают сотни тысяч зрителей.
Праздник «Алые паруса» стал кульминацией Всероссийского выпускного вечера и объединил выпускников не только школ, но и вузов. «Алые паруса — 2020» проходят в телевизионном и онлайн-форматах. Трансляцию ведет Пятый канал и сайт 5-tv.ru.
Прямая трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
Ранее 5-tv.ru показывал, как группа IOWA поздравила выпускников зажигательным выступлением на «Алых парусах».
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