Западные СМИ по достоинству оценили праздник выпускников «Алые паруса»
В ночь с 27 на 28 июня в Санкт-Петербурге состоялся легендарный праздник выпускников «Алые паруса — 2020».
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Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; 5-tv.ru
Легендарный праздник выпускников «Алые паруса — 2020», прошедший в ночь с 27 на 28 июня в Санкт-Петербурге, вызвал восхищение у журналистов западных изданий.
«Впечатляющий фейерверк осветил ночное небо в российском городе Санкт-Петербурге в ознаменование конца учебного года», — говорится в телематериале Associated Press.
Журналисты индонезийского телеканала KOMPAS.TV не смогли пройти мимо эффектного шоу на воде и музыкального сопровождения всего представления.
«Российское парусное судно вышло в море под праздничные фейерверки, пиротехническое шоу на воде и другие развлекательные мероприятия», — отметили они.
Представители турецких, британских СМИ также были удивлены тем, что несмотря на пандемию, в России смогли провести праздник выпускников с соблюдением всех мер безопасности в онлайн-режиме, а также тому, что трансляция шоу удивительно точно передала уникальную праздничную и одновременно романтичную атмосферу представления.
В этом году традиционный праздник выпускников «Алые паруса» стал эффектным завершающим аккордом Всероссийского выпускного. Грандиозное водно-пиротехническое шоу прошло в телевизионном и онлайн-формате. Как всегда, захватывающий сюжет праздника сопровождался эффектными трюками и зрители, затаив дыхание, следили за тем, что происходит на экранах их гаджетов и телевизоров. Как ожившие герои произведений Александра Грина взрослеют на глазах, но не теряют умения верить в чудеса и стремиться навстречу своей мечте. В заключение праздника бриг «Россия», гордо неся алые паруса над акваторией Финского залива, умчался в прекрасное будущее под красочной россыпью праздничных фейерверков.
Праздник выпускников, который впервые прошел в 1968 году, был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Петербурга и Пятого канала в 2005-м. В прошлом году фестиваль стал рекордсменом по количеству зрителей. А авторитетное жюри мирового конкурса Best Event присудило «Алым парусам» сразу три главных награды — за лучший массовый фестиваль, водное и музыкальное шоу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пользователи сети бурно обсуждают «Алые паруса» в Петербурге.
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