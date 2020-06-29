Сказка наяву: Праздник «Алые паруса» потряс жителей всего мира
Иностранные издания высоко оценили организацию грандиозного мероприятия, ставшего кульминацией Всероссийского выпускного.
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Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков, 5-tv.ru
Праздник «Алые паруса» был настолько ярким, что вошел в топ-заголовков новостей иностранных СМИ. Журналисты восхитились кульминацией всероссийского выпускного школьников и студентов и отметили, что она точно войдет в число самых ярких и незабываемых событий 2020 года.
Издание Associated Press особо выделило красочный фейерверк, который стал финалом шоу. Китайские информагентства больше всего восхитил бриг «Россия» — по их мнению, именно таким и видел его Александр Грин в своей повести. А представители греческих и турецких изданий особо отметили, что онлайн и телевизионный форматы позволили создать сказочную атмосферу и подарить выпускникам незабываемый вечер.
Праздник «Алые паруса» стал кульминацией Всероссийского выпускного и объединил не только вчерашних школьников, но и студентов. Шоу «Алые паруса — 2020» прошло в телевизионном и онлайн-форматах. Трансляцию вел Пятый канал и сайт 5-tv.ru.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменились «Алые паруса» с конца ХХ века.
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