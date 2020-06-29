Адвокат Ефремова рассказал, как актер проводит время под домашним арестом

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев поведал, чем его подзащитный занимается под домашним арестом. По его словам, актер смотрит по телевизору спортивные каналы и телеканал «Культура». Однако все остальное, включая новости, он старается не смотреть.

«Я ему сказал, чтобы не смотрел, а то будет смотреть – с ума сойдет», – признался Пашаев в беседе с 5-tv.ru, добавив, что по закону смотреть Ефремову телевизор не запрещено.

Кроме того, адвокат прокомментировал тот факт, что многие знаменитости выступили в защиту актера. По его мнению, в этом ничего плохого нет.

«Если человек совершает умышленное преступление, он получает условно. Тут не умышленное преступление, и родственники погибшего сделали это шоу источником дохода, а бедный человек страдает», – сказал Пашаев, отметив, что на данный момент актер ждет решения суда.

Ранее Пашаев заявил, что 24 июня Ефремов перенес сердечный приступ, но актер вызывать скорую не стал. В итоге юрист сам приехал к Ефремову и по симптомам определил недуг.

Актер Михаил Ефремов, будучи в нетрезвом состоянии, на Смоленской площади в Москве выехал на своей иномарке на встречную полосу и протаранил автомобиль Lada. Водитель легковушки скончался от травм в больнице. Ефремов решением суда был помещен под домашний арест.

Ранее 5-tv.ru писал, на какие средства будет жить семья Ефремова, если его отправят в тюрьму.