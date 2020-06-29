Адвокат Ефремова рассказал, как актер проводит время под домашним арестом
Защитник артиста запрещает ему смотреть новости, чтобы не нанести вред здоровью.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде
Собчак поддержала версию о новой возлюбленной Харламова
Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
Давид Манукян оказался в больнице после конфликта с рэпером Серегой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев поведал, чем его подзащитный занимается под домашним арестом. По его словам, актер смотрит по телевизору спортивные каналы и телеканал «Культура». Однако все остальное, включая новости, он старается не смотреть.
«Я ему сказал, чтобы не смотрел, а то будет смотреть – с ума сойдет», – признался Пашаев в беседе с 5-tv.ru, добавив, что по закону смотреть Ефремову телевизор не запрещено.
Кроме того, адвокат прокомментировал тот факт, что многие знаменитости выступили в защиту актера. По его мнению, в этом ничего плохого нет.
«Если человек совершает умышленное преступление, он получает условно. Тут не умышленное преступление, и родственники погибшего сделали это шоу источником дохода, а бедный человек страдает», – сказал Пашаев, отметив, что на данный момент актер ждет решения суда.
Ранее Пашаев заявил, что 24 июня Ефремов перенес сердечный приступ, но актер вызывать скорую не стал. В итоге юрист сам приехал к Ефремову и по симптомам определил недуг.
Актер Михаил Ефремов, будучи в нетрезвом состоянии, на Смоленской площади в Москве выехал на своей иномарке на встречную полосу и протаранил автомобиль Lada. Водитель легковушки скончался от травм в больнице. Ефремов решением суда был помещен под домашний арест.
Ранее 5-tv.ru писал, на какие средства будет жить семья Ефремова, если его отправят в тюрьму.
- 29 июн
- На что будет жить многодетная семья Ефремова, если он окажется в тюрьме?
- 29 июн
- Дочь Ефремова рассказала, повлияла ли на ее сексуальную ориентацию Литвинова
- 27 июн
- «Политическое» заявление Ефремова: актер обратился к публике через адвоката
- 27 июн
- «Очень зависимый человек»: Харатьян об алкоголизме своего друга Ефремова
- 26 июн
- «Очередное оскорбление»: Добровинский прокомментировал заявление адвоката Ефремова о компенсации
- 26 июн
- «Симптомы были похожи»: диагноз «сердечный приступ» поставил Ефремову его адвокат
- 26 июн
- У Михаила Ефремова случился сердечный приступ в годовщину смерти матери
- 25 июн
- «Держится более или менее»: Дочь Ефремова о раскаянии отца после «пьяного» ДТП
- 25 июн
- Адвокат: Ефремов готов усыновить детей погибшего в ДТП Сергея Захарова
- 25 июн
- «За мной постоянно следят»: Бывшая жена Ефремова сдала анализ на наркотики
Читайте также
41%
0.82 78.68
1.14
Нашли ошибку?