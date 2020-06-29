Адвокат Ефремова рассказал, как актер проводит время под домашним арестом

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 40

Защитник артиста запрещает ему смотреть новости, чтобы не нанести вред здоровью.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев поведал, чем его подзащитный занимается под домашним арестом. По его словам, актер смотрит по телевизору спортивные каналы и телеканал «Культура». Однако все остальное, включая новости, он старается не смотреть.

«Я ему сказал, чтобы не смотрел, а то будет смотреть – с ума сойдет», – признался Пашаев в беседе с 5-tv.ru, добавив, что по закону смотреть Ефремову телевизор не запрещено.

Кроме того, адвокат прокомментировал тот факт, что многие знаменитости выступили в защиту актера. По его мнению, в этом ничего плохого нет.

«Если человек совершает умышленное преступление, он получает условно. Тут не умышленное преступление, и родственники погибшего сделали это шоу источником дохода, а бедный человек страдает», – сказал Пашаев, отметив, что на данный момент актер ждет решения суда.

Ранее Пашаев заявил, что 24 июня Ефремов перенес сердечный приступ, но актер вызывать скорую не стал. В итоге юрист сам приехал к Ефремову и по симптомам определил недуг.

Актер Михаил Ефремов, будучи в нетрезвом состоянии, на Смоленской площади в Москве выехал на своей иномарке на встречную полосу и протаранил автомобиль Lada. Водитель легковушки скончался от травм в больнице. Ефремов решением суда был помещен под домашний арест.

Ранее 5-tv.ru писал, на какие средства будет жить семья Ефремова, если его отправят в тюрьму.

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