«Симптомы были похожи»: диагноз «сердечный приступ» поставил Ефремову его адвокат
Защитник актера, устроившего смертельное ДТП, уточнил, что сам определил у него опасный недуг.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru
Диагноз «сердечный приступ» поставил Михаилу Ефремову его адвокат Эльман Пашаев. Защитник актера уточнил этот факт в беседе с 5-tv.ru.
Ранее Пашаев заявил, что 24 июня у виновника смертельного ДТП на Смоленской площади произошел сердечный приступ, но заслуженный артист не разрешил близким вызывать медиков. Адвокат назвал такое поведение «самобичеванием», которое негативно сказалось на здоровье актера.
«Он после ДТП в шоковом состоянии, такой разбитый, он до сих пор не отошел. И также был сердечный приступ у него. Я его, конечно, поругал за то, что скорую помощь не вызывает. Я объяснял, что это не нарушение домашнего ареста. Это не головная боль, это сердце», — рассказал Пашаев.
Уточняя события 24 июня, защитник сообщил, что приехал к Ефремову домой вечером, около 23.00. Врачей тот не вызывал, так что Пашаев определил недуг самостоятельно. По его словам, «симптомы были похожи».
Поздно вечером 8 июня актер Михаил Ефремов, будучи в нетрезвом состоянии, на Смоленской площади в Москве выехал на своем Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada, за рулем которого находился курьер продовольственного интернет-магазина Сергей Захаров. Мужчина скончался от травм в больнице. Ефремов решением суда был помещен под домашний арест.
Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Ефремова рассказала о раскаянии отца после «пьяного» ДТП.
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