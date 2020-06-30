Заседание по делу историка Соколова отложили после его истерики в суде
В ходе заседания подсудимый начал требовать публичной демонстрации его личной переписки с покойной, чтобы показать, что за ужасные вещи она творила.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков, 5-tv.ru
В деле петербургского доцента Олега Соколова, который обвиняется в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, может появиться новая улика — интимная переписка предполагаемого убийцы и жертвы. На этом настаивает сам обвиняемый.
В понедельник во время очередного заседания Соколов устроил в суде настоящую истерику, пытаясь доказать, что возлюбленная на самом деле его просто довела. Октябрьский районный суд принял решение до 6 июля отложить заседание по делу историка. Корреспондент Сергей Лесков видел реакцию судей и адвокатов. Подробнее об этом смотрите в видеосюжете.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что друзья историка Соколова раскрыли жуткие подробности вечера, когда предположительно была убита Анастасия Ещенко.
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