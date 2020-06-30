В США предложили выкупить российские С-400 у Турции

Вашингтон может выкупить у Турции российские зенитные ракетные комплексы С-400. По данным издания Defense News, с таким предложением выступили несколько сенаторов. И поправку уже внесли в проект оборонного бюджета на следующий год.

Авторы инициативы, как утверждают журналисты, преследуют две цели. Во-первых, американские конструкторы смогут детально изучить наши С-400, аналогов таких комплексов в мире нет. А во-вторых, это хороший шанс заставить Анкару вложиться в производство дорогостоящих истребителей пятого поколения «Ф-35».

Но вот продажа современного российского вооружения в Штаты практически невозможна, Россия точно будет против. Куда более вероятнее другой сценарий, предложенный сенаторами: обложить Турцию жесткими санкциями за покупку наших зенитно-ракетных комплексов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что производство американских истребителей F-35 срывается из-за российских С-400.