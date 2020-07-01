Российские школы готовы к проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Рособрнадзор подводят итоги пробного ЕГЭ. Накануне экзамен провели по всем стандартам, но без учеников. Утвердили безопасную рассадку, отработали вход и выход из здания школ, провели инструктаж медицинских работников и проверили наличие необходимых средств защиты. Безопасность всех участников экзамена в этом году — главная задача организаторов.

«Практически на 100% все субъекты готовы, отчитались нам о том, что необходимые антисептические средства, перчатки, маски, термометры — все закуплено и в пункты проведения экзамена доставлено», — отметил временно исполняющий обязанности руководителя Рособнадзора.

Выпускники начнут сдавать экзамены 3 июля. Первыми станут ЕГЭ по географии, литературе и информатике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как будут учиться дети с 1 сентября.