Российские школы готовы к проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Рособрнадзор подвели итоги пробного тестирования.
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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru
Минпросвещения и Рособрнадзор подводят итоги пробного ЕГЭ. Накануне экзамен провели по всем стандартам, но без учеников. Утвердили безопасную рассадку, отработали вход и выход из здания школ, провели инструктаж медицинских работников и проверили наличие необходимых средств защиты. Безопасность всех участников экзамена в этом году — главная задача организаторов.
«Практически на 100% все субъекты готовы, отчитались нам о том, что необходимые антисептические средства, перчатки, маски, термометры — все закуплено и в пункты проведения экзамена доставлено», — отметил временно исполняющий обязанности руководителя Рособнадзора.
Выпускники начнут сдавать экзамены 3 июля. Первыми станут ЕГЭ по географии, литературе и информатике.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как будут учиться дети с 1 сентября.
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