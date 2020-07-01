Адвокат удивлен количеству потерпевших в деле Михаила Ефремова

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Максим Чугункин
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По словам правозащитника, скоро «всей деревней» будут претендовать на получение соответствующего статуса в уголовном деле актера.

Адвокат удивлен количеству потерпевших в деле Михаила Ефремова

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

В деле Михаила Ефремова появился четвертый потерпевший, что сильно удивило адвоката актера Эльмана Пашаева. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Новым потерпевшим суд признал младшего сына Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым. На это Эльман Пашаев заявил, что впервые за всю свою практику видит, чтобы родственники так рьяно боролись за этот статус.

По мнению адвоката, это связано с тем, что они не до конца понимают механику компенсации за причиненный вред — от роста числа потерпевших общая сумма не увеличивается. Обычно суд принуждает выплатить не более миллиона рублей, которые и поделят родственники Захарова.

Причем по закону потерпевшими могут быть только близкие родственники, уточняет Пашаев.

«Скоро всей деревней будут претендовать на то, чтобы стать потерпевшими. За мой 20-летний стаж я первый раз вижу, чтобы между родственниками шла такая борьба», — отметил юрист.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. Актер сел за руль пьяным и не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело, Ефремов находится под домашним арестом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Михаила Ефремова раздумала помогать матери в реабилитации.

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