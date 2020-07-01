Адвокат удивлен количеству потерпевших в деле Михаила Ефремова
По словам правозащитника, скоро «всей деревней» будут претендовать на получение соответствующего статуса в уголовном деле актера.
Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин
В деле Михаила Ефремова появился четвертый потерпевший, что сильно удивило адвоката актера Эльмана Пашаева. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Новым потерпевшим суд признал младшего сына Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым. На это Эльман Пашаев заявил, что впервые за всю свою практику видит, чтобы родственники так рьяно боролись за этот статус.
По мнению адвоката, это связано с тем, что они не до конца понимают механику компенсации за причиненный вред — от роста числа потерпевших общая сумма не увеличивается. Обычно суд принуждает выплатить не более миллиона рублей, которые и поделят родственники Захарова.
Причем по закону потерпевшими могут быть только близкие родственники, уточняет Пашаев.
«Скоро всей деревней будут претендовать на то, чтобы стать потерпевшими. За мой 20-летний стаж я первый раз вижу, чтобы между родственниками шла такая борьба», — отметил юрист.
Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. Актер сел за руль пьяным и не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело, Ефремов находится под домашним арестом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Михаила Ефремова раздумала помогать матери в реабилитации.
- 30 июн
- Дочь Михаила Ефремова раздумала помогать матери в реабилитации
- 30 июн
- «Он шел к этому»: Худрук МХАТа возложил на общество часть вины Ефремова
- 30 июн
- «Очень больной человек»: экс-супруга Ефремова назвала свою версию пьяного ДТП в Москве
- 29 июн
- Адвокат Ефремова рассказал, как актер проводит время под домашним арестом
- 29 июн
- На что будет жить многодетная семья Ефремова, если он окажется в тюрьме?
- 29 июн
- Дочь Ефремова рассказала, повлияла ли на ее сексуальную ориентацию Литвинова
- 27 июн
- «Политическое» заявление Ефремова: актер обратился к публике через адвоката
- 27 июн
- «Очень зависимый человек»: Харатьян об алкоголизме своего друга Ефремова
- 26 июн
- «Очередное оскорбление»: Добровинский прокомментировал заявление адвоката Ефремова о компенсации
- 26 июн
- «Симптомы были похожи»: диагноз «сердечный приступ» поставил Ефремову его адвокат
Читайте также
82%
0.49 78.99
0.31
Нашли ошибку?