Экс-депутат Рады: Киев боится возвращения Донбасса

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Максим Чугункин
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С юго-восточными территориями в составе страны властям Украины придется решать множество насущных проблем: от финансирования бюджетников до уголовного преследования «военных преступников».

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Фото, видео: YouTube / НАШ

Тема:
Украинский кризис

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев, выступая на телеканале «НАШ», заявил, что официальный Киев на самом деле боится возвращения юго-восточных территорий. Видео с фрагментом передачи политик опубликовал на своем YouTube-канале.

По мнению Мураева, если Донецк и Луганск вернутся под крыло Киева, у украинских политиков появится много головной боли: необходимо платить пенсии, то есть содержать бюджетников, искать деньги на восстановление разрушенных войной территорий, а также организовывать сложный и массовый судебный процесс по поиску военных преступников, каравших мирное население.

«Им страшно это делать. Они никогда в жизни этого не сделают, тогда придется отвечать за очень многие вещи», — отметил Мураев.

Экс-депутат Рады уверен, что для начала Украине необходимо избавиться от заокеанского влияния на внутреннюю политику, без этого развитие невозможно. Ведущий передачи уточнил: быть может, ближайшие президентские выборы в США помогут сбросить такое влияние? Но Мураев ответил категорично: кто бы не занял места в Белом доме или Сенате, ничего хорошего Киеву ждать не приходится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украина привела в боевую готовность войска рядом с Крымом.

 
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