Украинские СМИ: Москва испугалась нового оружия Киева — ракеты «Нептун»

|
Валентин Черников
417

В Незалежной уверяют, что их крылатая ракета превосходит все мировые образцы, кроме американского «Томагавка».

Украинские СМИ: Москва испугалась нового оружия Киева — ракеты «Нептун»

Фото: 24tv.ua

Тема:
Украинский кризис

Украинскую противокорабельную ракету Р-360 комплекса «Нептун» назвали лучшей в мире после «Томагавка». Хвалебную статью опубликовал портал Defense Express. В ней журналисты описали «преимущества» крылатой ракеты над всеми мировыми образцами, кроме американского. Рассказ приукрасили историей о том, как Москва «ужаснулась» при виде в действии нового оружия Киева.

По словам авторов, Россия пыталась воздействовать на «Нептун» с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но не смогла отклонить траекторию ракеты ни на сантиметр. Портал уверяет, что ни западные, ни российские РЭБ не в силах вывести Р-360 из строя.

При этом украинские эксперты не акцентировали внимание читателей на то, что ракета «Нептун» создана на базе советской Х-35, разработанной в 80-годах. Ее российский аналог приняли на вооружение ВМФ РФ в 2009 году, уточняет ФАН.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине допустили удар по кораблям в Новороссийске новой ракетой «Нептун».

Тема:
Украинский кризис
24 июн
«Чувствительная тема»: Петер Сийярто о соблюдении языковых прав венгров на Украине
23 июн
Михаил Саакашвили предрек Украине голод из-за экономического кризиса
23 июн
В Киеве насчитали России многомиллионный долг за базирование флота в Крыму
23 июн
Экс-министр Украины математически рассчитал шансы победы над Россией
21 июн
Путин: Россия «не приобретала» Крым
21 июн
Тайник с бандеровскими документами 70-летней давности нашли на Украине
20 июн
Госдеп США привьет украинцам американские ценности через кино
20 июн
Новейшие минометы украинского концерна признали небоеспособными
18 июн
Напавший на Российский центр науки и культуры в Киеве заочно арестован
17 июн
Хорватский футболист, кричавший «Слава Украине», переедет в Россию?

Читайте также

+27° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
68.84
-0.64 77.76
0.08
ТОП-3 знаков зодиака, которые создают семьи после 30 лет

Последние новости

14:57
Украинские СМИ: Москва испугалась нового оружия Киева — ракеты «Нептун»
14:50
У «суррогатных младенцев» из московской квартиры нет видимых патологий
14:42
Владимир Путин вручил государственные премии за 2019 год
14:35
«Натуральная красота рулит»: Юлия Снигирь показала свои «худшие» фото
14:27
Чем грозит ношение маски на подбородке? — объясняет врач
14:20
Видео: командир «Стрижей» заходит на посадку после участия в Параде Победы

Сейчас читают

ТОП-3 знаков зодиака, которые создают семьи после 30 лет
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака
Давид Манукян оказался в больнице после конфликта с рэпером Серегой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок