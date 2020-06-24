Украинские СМИ: Москва испугалась нового оружия Киева — ракеты «Нептун»
В Незалежной уверяют, что их крылатая ракета превосходит все мировые образцы, кроме американского «Томагавка».
Фото: 24tv.ua
Украинскую противокорабельную ракету Р-360 комплекса «Нептун» назвали лучшей в мире после «Томагавка». Хвалебную статью опубликовал портал Defense Express. В ней журналисты описали «преимущества» крылатой ракеты над всеми мировыми образцами, кроме американского. Рассказ приукрасили историей о том, как Москва «ужаснулась» при виде в действии нового оружия Киева.
По словам авторов, Россия пыталась воздействовать на «Нептун» с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но не смогла отклонить траекторию ракеты ни на сантиметр. Портал уверяет, что ни западные, ни российские РЭБ не в силах вывести Р-360 из строя.
При этом украинские эксперты не акцентировали внимание читателей на то, что ракета «Нептун» создана на базе советской Х-35, разработанной в 80-годах. Ее российский аналог приняли на вооружение ВМФ РФ в 2009 году, уточняет ФАН.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине допустили удар по кораблям в Новороссийске новой ракетой «Нептун».
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