Украинскую противокорабельную ракету Р-360 комплекса «Нептун» назвали лучшей в мире после «Томагавка». Хвалебную статью опубликовал портал Defense Express. В ней журналисты описали «преимущества» крылатой ракеты над всеми мировыми образцами, кроме американского. Рассказ приукрасили историей о том, как Москва «ужаснулась» при виде в действии нового оружия Киева.

По словам авторов, Россия пыталась воздействовать на «Нептун» с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но не смогла отклонить траекторию ракеты ни на сантиметр. Портал уверяет, что ни западные, ни российские РЭБ не в силах вывести Р-360 из строя.

При этом украинские эксперты не акцентировали внимание читателей на то, что ракета «Нептун» создана на базе советской Х-35, разработанной в 80-годах. Ее российский аналог приняли на вооружение ВМФ РФ в 2009 году, уточняет ФАН.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине допустили удар по кораблям в Новороссийске новой ракетой «Нептун».