Родственница погибшего Сергея Захарова ответила на заявление Ефремова
Жена брата погибшего Сергея Захарова в смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова ответила на его заявление об отказе признания вины.
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Фото, видео: ТАСС / Артем Пучков, 5-tv.ru
Татьяна Захарова — жена брата погибшего Сергея Захарова прокомментировала заявление Михаила Ефремова об отказе признавать вину в смертельном ДТП 8 июня, специально для 5-tv.ru. Она отказалась давать какие-либо существенные комментарии и заявила, что не собирается опускаться до уровня адвоката Ефремова Эльмана Пашаева. По ее словам, на все вопросы отвечает адвокат семьи Захарова.
«Мы ничего не можем на это сказать. За нас отвечает наш адвокат, поэтому не будем опускаться до Пашаева, давать какие-то комментарии. За нас все пишет наш адвокат, он дает всегда исчерпывающую информацию», — прокомментировала Татьяна.
Родственница погибшего также отметила, что семья Захаровых не принимает деньги и ждет решения суда.
«Еще раз, мы не принимаем никаких денег досудебных: что суд назначит — с тем мы и согласимся», — заявила Татьяна.
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил со слов актера, что он отказывается признавать вину в смертельном ДТП.
«Сегодня Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП, более подробнее ничего пояснять не буду», — сообщил адвокат актера.
Защитник также пояснил, хоть его подзащитный и отрицает участие в совершении преступления, но не отказывается от возмещения моральной компенсации семье Сергея Захарова, так как в аварии участвовал его автомобиль. Но в ходе предварительной экспертизы было доказано, что именно Михаил Ефремов в момент столкновения управлял своей машиной.
Смертельное ДТП с участием актера произошло 8 июня в Москве. Ефремов находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения, кроме того, в его крови были обнаружены запрещенные вещества. Он не справился с управлением и врезался в фургон, которым управлял Сергей Захаров. Пострадавший скончался в больнице. По факту преступления возбуждено уголовное дело, а актер находится дома под домашним арестом.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что бывшая жена Ефремова Ксения Качалина назвала причину смертельного ДТП.
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