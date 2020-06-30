«Очень больной человек»: экс-супруга Ефремова назвала свою версию пьяного ДТП в Москве
Ксения Качалина считает, что виной всему не алкоголь, а тяжелое заболевание актера.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде
Собчак поддержала версию о новой возлюбленной Харламова
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче
Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru
Экс-супруга скандально известного актера Михаила Ефремова Ксения Качалина рассказала, что могло стать причиной смертельного ДТП при участии ее бывшего супруга в центре Москвы 8 июня. Как показала экспертиза, артист сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и устроил аварию, в которой погиб курьер, приехавший в Москву на заработки.
По словам Качалиной, Ефремов давно страдает астмой, в результате которой нередко случаются «страшные приступы удушья». Женщина сделала предположение, что в тот роковой вечер Михаила мог накрыть очередной приступ, в следствие чего он потерял контроль над внедорожником, а после — на полной скорости влетел во встречный автомобиль.
При этом Ксения отметила, что и след наркотических веществ в его крови объяснить достаточно просто: при помощи них актер нейтрализовал «страшные муки из-за астмы».
«Если Миша употреблял наркотики, то для избавления от боли. Он очень больной человек и испытывает страшные муки из-за сильной астмы. Думаю, что во время приступа удушья он и совершил этот смертельный поворот. Хотя при астме нельзя употреблять наркотики…» — заявила в беседе с «Экспресс-газетой» Качалина.
В заключение экс-супруга актера добавила, что сама не испытывает слабости к запрещенным веществам. Более того, призналась, что совсем недавно сдавала анализ «на употребление наркотиков», результат которого — отрицательный.
Поздно вечером актер Михаил Ефремов 8 июня на Смоленской площади в столице выехал на своем Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada, за рулем которого находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. В результате множественных травм мужчина скончался в больнице. Решением суда Ефремова отправили под домашний арест.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Михаил Ефремов проводит время под домашним арестом.
- 29 июн
- Адвокат Ефремова рассказал, как актер проводит время под домашним арестом
- 29 июн
- На что будет жить многодетная семья Ефремова, если он окажется в тюрьме?
- 29 июн
- Дочь Ефремова рассказала, повлияла ли на ее сексуальную ориентацию Литвинова
- 27 июн
- «Политическое» заявление Ефремова: актер обратился к публике через адвоката
- 27 июн
- «Очень зависимый человек»: Харатьян об алкоголизме своего друга Ефремова
- 26 июн
- «Очередное оскорбление»: Добровинский прокомментировал заявление адвоката Ефремова о компенсации
- 26 июн
- «Симптомы были похожи»: диагноз «сердечный приступ» поставил Ефремову его адвокат
- 26 июн
- У Михаила Ефремова случился сердечный приступ в годовщину смерти матери
- 25 июн
- «Держится более или менее»: Дочь Ефремова о раскаянии отца после «пьяного» ДТП
- 25 июн
- Адвокат: Ефремов готов усыновить детей погибшего в ДТП Сергея Захарова
Читайте также
72%
0.82 78.68
1.14
Нашли ошибку?