«Очень больной человек»: экс-супруга Ефремова назвала свою версию пьяного ДТП в Москве

Экс-супруга скандально известного актера Михаила Ефремова Ксения Качалина рассказала, что могло стать причиной смертельного ДТП при участии ее бывшего супруга в центре Москвы 8 июня. Как показала экспертиза, артист сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и устроил аварию, в которой погиб курьер, приехавший в Москву на заработки.

По словам Качалиной, Ефремов давно страдает астмой, в результате которой нередко случаются «страшные приступы удушья». Женщина сделала предположение, что в тот роковой вечер Михаила мог накрыть очередной приступ, в следствие чего он потерял контроль над внедорожником, а после — на полной скорости влетел во встречный автомобиль.

При этом Ксения отметила, что и след наркотических веществ в его крови объяснить достаточно просто: при помощи них актер нейтрализовал «страшные муки из-за астмы».

«Если Миша употреблял наркотики, то для избавления от боли. Он очень больной человек и испытывает страшные муки из-за сильной астмы. Думаю, что во время приступа удушья он и совершил этот смертельный поворот. Хотя при астме нельзя употреблять наркотики…» — заявила в беседе с «Экспресс-газетой» Качалина.

В заключение экс-супруга актера добавила, что сама не испытывает слабости к запрещенным веществам. Более того, призналась, что совсем недавно сдавала анализ «на употребление наркотиков», результат которого — отрицательный.

Поздно вечером актер Михаил Ефремов 8 июня на Смоленской площади в столице выехал на своем Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada, за рулем которого находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. В результате множественных травм мужчина скончался в больнице. Решением суда Ефремова отправили под домашний арест.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Михаил Ефремов проводит время под домашним арестом.