Владимир Путин выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову

Владимир Путин позвонил Хабибу Нурмагомедову и выразил глубокие соболезнования в связи со смертью его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Президент России был лично знаком с Нурмагомедовым-старшим: в сентябре 2019-го перед вылетом из Дагестана, Путин встретился с ним в аэропорту. Встреча состоялась во время рабочего визита президента, а поводом стала победа Хабиба в турнире в Абу-Даби, где он защитил чемпионский титул.

О смерти отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа стало известно 3 июля 2020-го. Заслуженный тренер РФ был госпитализирован в одну из больниц Махачкалы в конце апреля с подозрением на пневмонию, но вскоре врачи подтвердили коронавирус и перевезли на лечение в Москву. В конце июня его сын Хабиб Нурмагомедов рассказал в интервью одного из телеканалов, что отец находится в крайне тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Кроме того, Абдулманап Магамедович перенес операцию на сердце и впал в кому.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Абдулманапа Нурмагомедова похоронят в Дагестане.