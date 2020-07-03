«Версия непродуктивна»: Жорин высмеял заявление Ефремова о невиновности в пьяном ДТП

Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с 5-tv.ru прокомментировал неожиданной поворот в уголовном деле о смертельном ДТП при участии заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова.

Как известно, до последнего времени актер не отрицал своей причастности к аварии на Смоленской площади в Москве, повлекшей смерть человека. Однако в пятницу, 3 июля, законный представитель Ефремова Эльман Пашаев заявил, что подзащитный отказывается признавать свою вину. Что послужило мотивацией к принятию данного решения — доподлинно неизвестно.

«Со своей стороны я могу лишь высказать предположение, которое основано на открытых данных в СМИ, интернете. Не буду характеризовать позицию профессиональных защитников, им виднее. Они знают материалы. Но если Ефремов хочет доказать, что он находился не за рулем в момент ДТП, то я думаю, что это достаточно порочная попытка, которая ни к чему не приведет», — сразу отметил Жорин.

По словам юриста, это обусловлено большим количеством доказательств, которые уже прикреплены к уголовному делу. В частности, записи с камер наружного наблюдения, а также кадры, заснятые очевидцами непосредственно на месте трагедии. Таким образом, следствие обладает достаточными уликами, чтобы доказать причастность Ефремова к ДТП. Впрочем, по мнению Сергея Жорина, всегда есть маленький шанс, что в деле появятся необычные детали, свидетельствующие об обратном.

Вместе с тем адвокат акцентировал внимание, что, отрицая вину, Михаил Ефремов мог иметь в виду лишь непричастность к смерти пострадавшего. Говоря иначе — курьер Сергей Захаров скончался не в результате преднамеренных действий актера, а по воле случая. Например, из-за нераскрывшейся во время подушки безопасности или по вине некомпетентных врачей, упустивших время, когда жизнь пациента еще можно было спасти. В таком случае Пашаеву придется потрудится, чтобы доказать чужую вину.

«Я думаю, что такие версии были бы более продуктивны чем попытки доказать что за рулем был не Ефремов, при том, что он действительно был за рулем, скорее всего... Если он действительно не был в состоянии, когда ничего не помнит. Но это лично мое мнение, которое основано на общедоступной информации», — подытожил Сергей Жорин.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто мог быть в момент смертельного ДТП в машине Михаила Ефремова.