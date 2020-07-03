Кто был в машине Михаила Ефремова в момент смертельного ДТП: есть ответ?

Смертельное ДТП с участием известного актера Михаила Ефремова вот уже несколько недель является главной темой обсуждения. Помимо открытого вопроса: «Какое наказание грозит народному артисту, спровоцировавшему аварию и, как следствие, смерть человека?», многих волнует и другой: «Был ли в момент ДТП в машине с актером кто-то еще?».

С каждым днем в сети, равно как и в СМИ появляется масса теорий, касательно этого вопроса: кто-то утверждает, что видел выходящих граждан из машины Ефремова сразу после аварии, другие — в принципе исключают такую возможность.

Как бы то ни было, на днях появилась информация, что некто, близкий к следствию, нашел «следы постороннего человека» в автомобиле актера. А именно: «бычки» с наркотическим средством.

Какова вероятность, что ими пользовался другой человек? Могло ли быть так, что в машине действительно находится кто-то еще? 5-tv.ru предлагает взглянуть по факты и здраво оценить ситуацию.

Вечер, 8 июня. Несколько часов до трагедии

Как известно, ДТП при участии Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня на Смоленской площади в столице. Как позже установила судебно-медицинская экспертиза, в момент аварии актер находился в неадекватном состоянии: в его крови обнаружили наркотические вещества — «гашиш», а также львиную долю алкоголя.

По результатам допроса самого Ефремова, его близких людей, знакомых, а также свидетелей, было установлено, что за несколько часов до трагедии актер действительно приобретал, а также употреблял алкоголь. «Снимал стресс» народный артист в баре Ulysses в центре столицы, который, несмотря на ограничения на фоне COVID-19, был открыт. Причем, по словам владельцев заведения, заходил в него дважды.

На кадрах, снятых камерами наружного видеонаблюдения возле бара, отчетливо видно, как после очередного «визита» Михаил Ефремов, явно пошатываясь, подходит к личному автомобилю и садится за руль. Отметим, что в этот момент рядом с машиной более никто не стоял. Соответственно, к месту ДТП Ефремов направился в одиночестве.

Как видно по камерам, на протяжение всей поездки Ефремов нигде не останавливался. Более того, на одном из участков дороги едва не спровоцировал еще одно ДТП: не рассчитав расстояние до приближающегося автомобиля, он смело вырулил на трассу. Водителю внедорожника пришлось резко тормозить, чтобы не задеть Jeep актера.

Момент смертельного ДТП

Спустя несколько минут после крутого поворота на Смоленскую площадь, автомобиль Михаила Ефремова на полной скорости вылетает на встречную полосу и лоб в лоб сталкивается с Lada. В результате сильного удара, отечественный автомобиль отлетает на несколько метров, при этом капот пострадавшей машины буквально складывается в гармошку. Во внедорожнике артиста срабатывает подушка безопасности, которая и спасла ему жизнь.

Вскоре на место ДТП прибыли сотрудники ГАИ, а также бригада скорой помощи. Последствия аварии были ужасны: потерпевшему Сергею Захарову, сотруднику курьерской службы, констатировали открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму, а также сочетанную травму головы.

На кадрах видно, что очевидцы пытаются поддерживать диалог с пострадавшим. Безусловно, самостоятельно выбраться из искореженного автомобиля он не может.

По прибытию на место ЧП, правоохранители тут же выводят Михаила Ефремова из автомобиля для допроса и прояснения ситуации. При этом, никого более в машине обнаружено не было. Логично предположить, что в противном случае, всех «спутников» актера обязательно бы привлекли в качестве свидетелей.

Спустя несколько часов, по итогам химико-токсилогического исследования было установлено, что в моче Ефремова были следы каннабиодов (к числу которых относится найденный в машине актера «гашиш»), а также кокаина и кокаэтилена. Вследствие чего можно также предположить, что якобы «забытые» в машине народного артиста наркотические вещества вполне могли принадлежать ему самому, а не третьему лицу.

Известно, что одним из главных «подозреваемых» в пособничестве Михаилу Ефремову был объявлен его друг и партнер по спектаклям театра «Современник» Иван Стебунов, а также его супруга. Однако позже выяснилось, что и у них есть алиби.

«Ни меня, ни моей супруги в машине на тот момент не было. Мы ни в каком баре не отдыхали. Мы поехали с супругой на место ДТП. После нас через три минуты подъехал Сергей Гармаш, чтобы с этой ситуацией как-то разобраться. Мы еще не понимали, насколько эта ситуация серьезная. Произошла настоящая трагедия», — пояснял Стебунов.

Уточним, что правоохранители также не стали привлекать чету в качестве свидетелей ДТП, что опровергает «стройную теорию» некоторых пользователей сети и так называемых очевидцев.

Безусловно, столь ужасная трагедия не могла остаться незамеченной. Но вряд ли сегодня можно делать какие-либо громкие заявления без веских на то доказательств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский отреагировал на заявление Михаила Ефремова о непризнании вины в смертельном ДТП.