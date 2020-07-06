Самый массовый ЕГЭ по русскому языку стартовал на Дальнем Востоке
Чтобы избежать распространения коронавируса, экзамен проводят в течение двух дней.
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Фото, видео: ТАСС / Алеев Егор; 5-tv.ru
Сегодня выпускники российских школ сдают самый массовый единый государственный экзамен по русскому языку. В этом году, в условиях распространения коронавируса, его решено провести в течение двух дней, чтобы избежать большого скопления людей. Первыми за парты сели школьники на Дальнем Востоке. Испытания в эти минуты у них в самом разгаре. ЕГЭ проходит в условиях повышенных мер безопасности.
«Участники экзамена прибывают по графику, в определенное время. Нет сборов возле школы, возле пунктов проведения экзамена встречают участников классные руководители или представители от школы. Соблюдается дистанция, проходят дети в обязательном порядке термометрию», — рассказывает Елена Кравчук, руководитель пункта проведения ЕГЭ во Владивостоке.
Всего в России экзамен сдадут более 670 тысяч человек. Сама работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий, на выполнение которых отведено три с половиной часа. А результаты станут известны не позднее 23 июля.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходит ЕГЭ в петербургских школах.
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