С дезинфекторами и на безопасной дистанции: Как проходит ЕГЭ в петербургских школах

Эфирная новость 25

Сегодня выпускники прошли тестирование по трем предметам: география, литература и информатика.

Фото, видео: ТАСС / Алеев Егор, 5-tv.ru

Тема:
ЕГЭ 2020

Не только погода вносит свои коррективы в единый госэкзамен. Тесты в этом году перенесли на более поздний срок из-за коронавируса. ЕГЭ пишут только те выпускники, которые планируют поступать в вузы, при этом пересдача не предумотрена. Как выпускники проходят самое важное испытание, рассказал корреспондент Антон Никитин.

ЕГЭ в этом году — испытание вдвойне сложное. Несколько месяцев выпускники занимались дома, а самоподготовка, как они сами признаются, не всегда лучше занятий в классе. Волнения добавляет и очередь перед школой — в этом году вход на экзамен только такой, на безопасной дистанции.

Строго по восемь человек сегодня заходили в Павловскую гимназию Петербурга выпускники, решившие связать свою жизнь с информационными технологиями. Кто-то готовился, месяцами не убирая рук с клавиатуры, другие же все пытались освоить весь курс буквально за ночь.

Не обошлось и без суеверий. От традиционного пяточка под пяткой выпускники отказались в пользу более креативных и современных решений. Можно обойтись и без предрассудков, зато без мер предосторожности — ни в коем случае. Во всех пунктах проведения экзамена об этом позаботились заблаговременно.

«Наметили разметку. Закупили санитайзеры, которые установили на входе и в туалетах. Ну и закупили дезинфекторы, которые будут работать во всех кабинетах», — рассказал директор гимназии #209 Дмитрий Ефимов.

Дополнительный повод для волнений — в этом году впервые ЕГЭ нельзя пересдать. Резервные дни — только для тех, кто не смог прийти на основной экзамен по уважительной причине. И пишут его только те, кто поступает в вузы. Таких по всей стране — более 700 тысяч. Приятная новость в том, что бюджетных мест стало больше — на 30 тысяч. Но рассчитывать стоит только на свои знания. Система контроля как за экзаменуемыми, так и за экзаменаторами совершенствуется каждый год.

Тем временем психологи не устают повторять — зачастую именно волнение, а не незнание стоит на пути к успеху. Поэтому и напоминают об «эффекте Моцарта» — его музыка повышает IQ и дают рекомендации, как быстро успокоиться.

"Можно найти в интернете звук метронома, и перед экзаменом начинаешь себя в этом ритме прохлопывать", - рассказала доктор психологических наук, доцент СПбГУ Оксана Защиринская. 

Возможно, это и поможет, например, на следующем — самом массовом экзамене. Русский язык выпускники будут сдавать уже 6 и 7 июля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как будут учиться дети с 1 сентября. 

Тема:
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