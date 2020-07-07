Адвокат Ефремова «частично» признал, что актер был за рулем в момент ДТП
Ранее Эльман Пашаев заявил, что собрал доказательства невиновности своего подзащитного в смертельной аварии.
Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий
Защита Михаила Ефремова признает «частично», что в момент смертельного ДТП 8 июня актер был за рулем своего автомобиля. Об этом заявил телеканалу «Россия 1» адвокат предполагаемого виновника аварии Эльман Пашаев.
«Есть много нюансов, все доказательства идут в копилку», — добавил юрист.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Пашаев заявил, что Михаил Ефремов не признает своей вины в аварии, в результате которой погиб курьер Сергей Захаров. Он также сообщил, что у него имеется достаточно доказательств невиновности подзащитного, и призвал не давать оценку произошедшему на Смоленской площади 8 июня до вынесения судебного приговора. Пашаев намекал, что в машине Ефремов мог быть не один, и за рулем мог находиться кто-то другой.
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