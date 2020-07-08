Самое опасное грозовое облако — суперъячейку — сняли на видео в Ирландии

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Алина Потёмкина
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Фотограф из Канады сумел снять на видео опасное явление, способное превратиться в любую минуту в торнадо.

Фото, видео: Крейг Бем Twitter / @Skstormchaser

Тема:
Погода

Самую редкую и опасную разновидность грозового облака — так называемую суперъячейку — удалось запечатлеть на видео фотографу из Канады Крейгу Бему. Охотник за штормами поделился съемкой захватывающего зрелища с подписчиками в Twitter.

«Короткий промежуток времени с 4 июля 2020 года, Лимерик», — подписал видео автор.

Лимерик — город-графство в Ирландии. Для этого вида местности появление суперъячеек не характерно. Эта разновидность грозового облака считается наиболее опасной, так как может превратиться в торнадо в любую минуту. Чаще всего суперъячейки появляются по отдельности друг от друга, они могут иметь фронт размахом до 32 километров. Они наиболее распространены в области Великих равнин США, особенно в районе, известном как Аллея торнадо. Иногда встречаются в Аргентине, Уругвае и на юге Бразилии.

Не менее удивительные и захватывающие дух природные явления случаются порой и в России. Как рассказывал ранее 5-tv.ru, в Подмосковье было замечено напоминающее торнадо облако-воронка.

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