Откуда взялось в Подмосковье напоминающее торнадо облако-воронка
Жители региона наперебой выкладывали в сети фото и видео фантастического погодного явления.
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Фото, видео: Соцсети
Накануне в сети стали активно распространяться фото и видео грозного облака, которое нависло над подмосковным Орехово-Зуево. Увиденное с легкостью напоминало кадры из апокалиптической картины: темная туча, внешне напоминающее торнадо, зависла в воздухе, а под ней сверкали раскаты грома.
«Это называется облако-воронка, оно не имеет никакого отношения к торнадо, это просто попытка формирования какого-то смерча. Это облачная форма, которая образуется при кучевых-дождевых (облаках — ред.), косвенным образом это связано с грозовой деятельностью», — пояснил в интервью РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Специалист добавил, что возможное развитие такого облако могло впоследствии привести к шквалу и сильному ветру, однако в этот раз все осталось лишь на уровне красивой картинки. При этом Леус не стал отрицать, что реальный торнадо вполне может образоваться, как в Москве, так и в области.
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