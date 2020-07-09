Губернатора Хабаровского края, подозреваемого в организации покушения на убийство, доставят в Москву

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного ранее, доставят в столицу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, Фургала задержали на рабочем месте. В Законодательной Думе Хабаровского края отметили, что депутаты работают в штатном режиме.

В уголовном деле, возбужденном в отношении градоначальника содержится как минимум три эпизода убийств и покушения на убийство, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru Сергея Фургала подозревают в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей.