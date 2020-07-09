Губернатор Хабаровского края Фургал задержан по подозрению в организации покушения на убийство

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В настоящий момент он задержан, его подозревают в организации покушения на убийство. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, также следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Предполагается, что он является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей.

Также сообщается, что по делу кроме губернатора Хабаровского края ранее задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы, которым уже предъявлены обвинения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бизнес-партнера губернатора Хабаровского края заподозрили в убийстве.