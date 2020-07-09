«Ожидаемо»: Политолог назвал хабаровского губернатора человеком с «опасными привычками»
Сергей Фургал был задержан 9 июля по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей.
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Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; 5-tv.ru
Арест губернатора Хабаровского края был ожидаемым событием. Так прокомментировал задержание Сергея Фургала политолог Даниил Ермилов. По его словам, это человек с «очень опасным шлейфом» и «опасными привычками».
«С ним многие не хотели вести дел, он имел прозвище недоговороспособный. Именно из-за своего криминального прошлого начала 2000-х годов, когда, по слухам, ходившим среди элит Хабаровского края, были очень странные судьбы у его партнеров, они пропадали куда-то, исчезали, с ними что-то случилось», — рассказал Ермилов.
По словам политолога, уголовное прошлое Фургала много обсуждалось, но проблема не находила какого-то решения.
«Сейчас это произошло. Произошло то, чего ждали многие. И надеемся, что сейчас в Хабаровском крае дела пойдут лучше. Россия не бросила Хабаровский край и не позволяет ему скатиться в бездну сепаратистских настроений», — заключил Даниил Ермилов.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео задержания Сергея Фургала. Главу региона подозревают в организации убийств и покушений на убийства нескольких предпринимателей на территории Хабаровского края и Амурской области, в частности, в убийстве Евгения Зори и Олега Булатова — по подозрению в причастности к этим преступлениям в прошлом году был задержан бывший партнер Фургала Николай Мистрюков.
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