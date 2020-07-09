Видео задержания губернатора Хабаровского края, подозреваемого в организации покушения на убийство
Сергея Фургала планируют доставить в Москву. В отношении его возбуждено уголовное дело.
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Фото, видео: СК РФ
Следственный комитет опубликовал видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его подозревают в организации покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей на территории Хабаровского края и Амурской области.
По версии следствия, речь идет о расследовании многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда тяжких преступлений против бизнесменов в крае в 2004–2005 годах. Также были взяты под стражу еще четверо предположительных участников организованной группы.
СК РФ намерен в ближайшее время предъявить обвинение градоначальнику и добиваться в суде избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании главы Хабаровского края.
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