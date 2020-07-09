Совбез ООН отверг предложенную Россией резолюцию о доставке гумпомощи в Сирию
Российское предложение заключалось в ограничении количества действующих пропускных пунктов одним.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Совбез ООН не поддержал российский проект резолюции по Сирии. Наша сторона предлагала оставить только один погранпереход на сирийско-турецкой границе.
Сейчас действуют два коридора, по которым, как утверждают наши военные, в Сирию, в обход Дамаска поступают не только гуманитарные грузы для мирных жителей, но и вооружения для оставшихся боевиков.
Тем временем появилась информация о возможной провокации со стороны террористов. По данным разведки, в провинции Идлиб боевики собираются устроить атаку на мирных жителей. Для этого они привезли в регион взрывные устройства, начиненные отравляющими веществами.
Как сообщили в Российском центре по примирению враждующих сторон, боевики хотят использовать устройства, чтобы обвинить в химатаках правительственные войска.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия предложила оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию.
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