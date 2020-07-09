Журналист раскрыла темные пятна биографии задержанного Сергея Фургала

Журналист Ольга Шабалина, написавшая ранее статью о криминальном прошлом личного охранника губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, раскрыла детали биографии чиновника. По рассказу женщины, в ней были темные пятна, которые стали проявляться еще в прошлом году.

Осенью 2019 года был задержан бизнес-партнер Фургала, Николай Мистрюков, вспомнила Шабалина. Тогда и стали ожидать некого развития событий.

«Было предположение, что к тем убийствам и покушениям на убийства, которые вменяются Николаю Мистрюкову, имели отношения и другие люди, в частности, Сергей Иванович Фургал. Еще тогда, в тот момент в ноябре прошлого года, называли фамилии бизнесменов, которые были убиты в Хабаровске и к которым, предположительно, имел отношение Мистрюков — это Евгений Зоря и Олег Булатов», — пояснила журналист.

Эти события, по ее словам, связывали с Фургалом не только из-за того, что задержанный Мистрюков являлся партнером чиновника по бизнесу. Вдове погибшего Евгения Зори пришлось пройти через ряд судов, чтобы доказать право собственности на одно из промышленных зданий в Хабаровске. Только в 2015 году женщина смогла добиться признания прав на недвижимость, которая до этого была незаконно оформлена на дочь жены Фургала от первого брака и жену Мистрюкова. Второй погибший, по ее словам, был руководителем компании «Вест-маркетинг». Среди ее учредителей также фигурировало имя Фургала.

«Ну и также напомню, что в ряде Telegram-каналов Хабаровского края всплывала информация о причастности губернатора Хабаровского края к убийству одного из сотрудников ломозаготовительных предприятий, которое тоже имело место в начале 2000-х», — добавила Шабалина.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля по подозрению в убийстве и организации ряда покушений на убийство, имевших место в 2004–2005 годах. Сейчас его отправили в Москву, где будет проходить следствие. Возбуждено уголовное дело.

В 2004 году у чиновника были обыски, в ходе которых нашли патроны от ружья «Сайга», аналогичные тем, которыми был застрелен один из предпринимателей. Как сообщал 5-tv.ru, родственники погибшего мужчины раскрыли детали и причины преступления, к которому может быть причастен губернатор Хабаровского края.