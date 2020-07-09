Фургал задержан в рамках декриминализации обстановки на Дальнем Востоке

Этим утром задержан губернатор Хабаровского края. Сергея Фургала подозревают в организации заказных убийств. По данным Следственного комитета, таким образом высокопоставленный чиновник избавлялся от неугодных ему бизнесменов. В уголовном деле как минимум два убийства и одно покушение.

Леонид Китрарь разбирался в богатом криминальном прошлом главы региона.

Как сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу СК, задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала — это одно из звеньев цепи в расследовании особо важных дел на Дальнем Востоке.