Фургал задержан в рамках декриминализации обстановки на Дальнем Востоке
По данным Следственного комитета, таким образом высокопоставленный чиновник избавлялся от неугодных ему бизнесменов.
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Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; 5-tv.ru
Этим утром задержан губернатор Хабаровского края. Сергея Фургала подозревают в организации заказных убийств. По данным Следственного комитета, таким образом высокопоставленный чиновник избавлялся от неугодных ему бизнесменов. В уголовном деле как минимум два убийства и одно покушение.
Леонид Китрарь разбирался в богатом криминальном прошлом главы региона.
Как сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу СК, задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала — это одно из звеньев цепи в расследовании особо важных дел на Дальнем Востоке.
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