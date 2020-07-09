При Фургале Хабаровский край упал в инвестрейтинге на 45 позиций

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Карина Бернтгольц
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Согласно списку Агентства стратегических инициатив, составленному на основе опроса полумиллиона предпринимателей, регион опустился на 63 место.

При Фургале Хабаровский край упал в инвестрейтинге на 45 позиций

Фото: ТАСС / Карпухин Сергей

Тема:
Арест Сергея Фургала

В то время, пока Сергей Фургал занимал пост губернатора Хабаровского края, регион упал на 45 позиций в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата регионов Агентства стратегических инициатив (АСИ). Лидеров списка озвучила глава организации Светлана Чупшева в ходе онлайн-заседания наблюдательного совета агентства с президентом РФ Владимиром Путиным.

При предыдущем главе Хабаровского края Вячеславе Шпорте в 2018 году регион занял 18 строчку в инвестрейтинге. А уже через год, когда, согласно итогам выборов, новым губернатором края стал Фургал, регион опустился на 39 место. В 2020 году ситуация в Хабаровском крае еще больше усугубилась. В списке, составленном АСИ на основе опроса предпринимателей, он потерял еще 24 позиции и занял 63 место.

«В ДФО в 30 лучших вошли Якутия, Забайкалье, Сахалин и Амурская область. У всех значительный рост. Мы упали уже на 63-е место», — резюмировал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Олег Герасимов на своей странице в Facebook.

Facebook / Олег Герасимов

Как ранее писал 5-tv.ru, рейтинг регионов по инвестклимату возглавила Москва. Второе место досталось Татарстану, а третье — Тульской области, которая еще год назад была шестой. На четвертой и пятой позициях Санкт-Петербург и Подмосковье. В ТОП-10 также попали Кубань, Белгородская и Калужская области, Башкортостан и Ярославская область.

По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004–2005годах в Хабаровском крае и Амурской области. На Фургала возбуждено дело об организации покушений на убийство и убийств ряда предпринимателей.

Тема:
Арест Сергея Фургала
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