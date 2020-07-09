Главу региона обвиняют в организации убийств и покушении.

Следком предъявил обвинение Сергею Фургалу

Фото: ТАСС / Следственный комитет РФ

Тема:
Арест Сергея Фургала

СК РФ предъявил обвинение главе Хабаровского края Сергею Фургалу. Ему инкриминируется совершение преступлений по трем статьям Уголовного кодекса. Все они включают обвинение в покушение на убийство и организацию убийств.

«По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области», — сообщается на сайте ГУ СК России.

Чиновник был задержан возле своего дома 9 июля. Его подозревают в убийстве и организации покушений на убийства ряда бизнесменов в Хабаровском крае. Преступления, которые инкриминируют губернатору региона, относятся к 2004–2005 годам.

Для проведения следственных действий губернатора доставили в Москву. Как сообщал ранее 5-tv.ru, самолет с чиновником приземлился в столице. Сразу из воздушной гавани его сопроводили на допрос в здание Следственного комитета РФ. Вину в преступлениях он не признал.

Тема:
Арест Сергея Фургала
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