Следком предъявил обвинение Сергею Фургалу

СК РФ предъявил обвинение главе Хабаровского края Сергею Фургалу. Ему инкриминируется совершение преступлений по трем статьям Уголовного кодекса. Все они включают обвинение в покушение на убийство и организацию убийств.

«По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области», — сообщается на сайте ГУ СК России.

Чиновник был задержан возле своего дома 9 июля. Его подозревают в убийстве и организации покушений на убийства ряда бизнесменов в Хабаровском крае. Преступления, которые инкриминируют губернатору региона, относятся к 2004–2005 годам.

Для проведения следственных действий губернатора доставили в Москву. Как сообщал ранее 5-tv.ru, самолет с чиновником приземлился в столице. Сразу из воздушной гавани его сопроводили на допрос в здание Следственного комитета РФ. Вину в преступлениях он не признал.