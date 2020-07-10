Летчики морской авиации начали подготовку к Военно-морскому параду в Петербурге

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Зрелищное мероприятие состоится 26 июля в Северной столице.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День ВМФ

Подготовку к главному Военно-морскому параду в Петербурге, который пройдет 26 июля, начали летчики морской авиации. Большая часть самолетов и вертолетов уже находятся на аэродромах Ленинградской области и Республики Карелия.

Механики готовят технику, а пилоты изучают маршрут парадного пролета над Северной столицей.

Среди участников Парада и два новейших корабля противоминной обороны. Их покажут впервые.

Корпуса кораблей, аналогов которым нет в мире, изготовлены из стеклопластика. Это обеспечивает не только долгий срок службы судов, но и делает их невидимыми для противника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что катера Каспийской флотилии прибыли в Петербург для участия в Военно-морском параде.

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