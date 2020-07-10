Летчики морской авиации начали подготовку к Военно-морскому параду в Петербурге
Зрелищное мероприятие состоится 26 июля в Северной столице.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
«Неужели малыш родился?» — в сети обсуждают фото Корчевникова у роддома
«Необратимые нарушения мозга»: Сын Алибасова прокомментировал шансы отца на выздоровление
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
«День чуда»: Корчевников показал, что делал в роддоме
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
«Ей — стабильность, ему — романтика»: Сексолог о романе Авербуха и Арзамасовой
Фото, видео: 5-tv.ru
Подготовку к главному Военно-морскому параду в Петербурге, который пройдет 26 июля, начали летчики морской авиации. Большая часть самолетов и вертолетов уже находятся на аэродромах Ленинградской области и Республики Карелия.
Механики готовят технику, а пилоты изучают маршрут парадного пролета над Северной столицей.
Среди участников Парада и два новейших корабля противоминной обороны. Их покажут впервые.
Корпуса кораблей, аналогов которым нет в мире, изготовлены из стеклопластика. Это обеспечивает не только долгий срок службы судов, но и делает их невидимыми для противника.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что катера Каспийской флотилии прибыли в Петербург для участия в Военно-морском параде.
- 8 июл
- Катера Каспийской флотилии прибыли в Петербург для участия в Военно-морском параде
- 25 янв
- 25 января — День штурмана ВМФ России
- 4 авг
- National Interest оценил Военно-морской парад в Петербурге
- 29 июл
- День ВМФ торжественно прошел на Дальнем Востоке, в Севастополе и Североморске
- 29 июл
- Ювелирная работа: военные корабли после Дня ВМФ покидают Санкт-Петербург
- 29 июл
- В России масштабно отметили День военно-морского флота
- 29 июл
- «Вся площадь споет с нами»: Михаил Турецкий о праздновании Дня ВМФ в Петербурге
- 28 июл
- Прямая трансляция артиллерийского салюта в честь Дня ВМФ в Петербурге — live
- 28 июл
- «Морячки!»: Актриса Никифорова вместе с дочкой поздравила всех с днем ВМФ — фото
- 28 июл
- Видео: Путин пообщался с семьями, пострадавшими от паводка в Иркутской области
Читайте также
72%
-0.36 80.41
-1.06
Нашли ошибку?