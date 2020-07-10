«Давление не оказывается»: общественники сообщили об условиях содержания Фургала в СИЗО

Общественники Москвы навестили в СИЗО задержанного по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений главу Хабаровского края Сергея Фургала и проверили условия его содержания. Чиновник был доставлен в столицу накануне и после допроса помещен в изоляторе временного содержания № 1 главного управления МВД РФ по городу Москве на Петровке, 38.

По словам общественника Алексея Мельникова, Фургал находился один в двухместной камере, и никаких дополнительных условий в виде телевизора или холодильника у него нет.

«На удивление, тут довольно доброжелательно», — процитировал слова Фургала ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Мельников.

По его словам, задержанного устраивает и сама камера, и качество предлагаемого питания. Признаков подавленности у него нет, и он собирается хорошенько выспаться после долгого перелета в Москву.

«Давление не оказывалось и не оказывается», — добавил Мельников со слов Фургала.

Однако один повод для беспокойства у Фургала все же нашелся. Он переживает за то, как будут идти дела в Хабаровском крае без него.

Сергею Фургалу накануне было предъявлено обвинение в совершении преступлений по трем статьям УК РФ, в частности, «О покушении на убийство» и «Об организации убийств». В настоящее время он находится в Басманном суде, где ему должна быть избрана мера пресечения.

5-tv.ru уже писал, какие доказательства причастности к преступлениям силовики нашли у Фургала.