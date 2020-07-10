Можно ли заразиться коронавирусом, купаясь в открытых водоемах?

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Валентин Черников
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В Роспотребнадзоре перечислили заболевания, которые подстерегают отдыхающих в пляжный сезон.

Фото, видео: ТАСС / Карпухин Сергей, Феоктистов Дмитрий

Тема:
Эпидемия коронавируса

Коронавирус не передается через воду при купании в открытых водоемах. Об этом сообщает Роспотребнадзор. К открытию купального сезона ведомство подготовило рекомендации на тему безопасности во время пляжного отдыха и не обошло тему COVID-19.

«Открытые водоемы не могут считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции, поскольку вода подвергается воздействию большого количества солнечных лучей, которые губительны для вируса. Подтверждений того, что COVID-19, который передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, может распространяться через воду, на сегодняшний день нет», — указывают специалисты.

Однако это не означает, что водоемы не представляют опасность. В отличие от коронавируса купающимся угрожают такие инфекции, как церкариоз, лямблиоз, лептоспироз, ротавирус. Кроме того, при игнорировании правил Роспотребнадзора отдыхающие могут заразиться гепатитами А и E, холерой, дизентерией, сальмонеллезом, эшерихиозом и брюшным тифом. Посетителей пляжей могут подстерегать бактериальные, паразитарные и грибковые заболевания.

Чтобы отдых не привел к печальным последствиям, специалисты рекомендуют загорать и купаться лишь в разрешенных местах, территория которых по итогам анализов признана пригодной для посещения. Роспотребнадзор советует избегать купания в водоемах со стоячей водой, заросшей тиной. Даже если поблизости нет таблички с надписью «купаться запрещено». Тем более, не стоит заходить в воду, где плавают утки, или воду, которая даже на первый взгляд не выглядит чистой.

Ранее 5-tv.ru писал, какие опасности представляет отдых на пляже для родителей и детей.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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