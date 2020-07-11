Фото: Любовь Толкалина с оголенными ногами прорекламировала лучшее ложе

Актриса Любовь Толкалина поразила поклонников новым летним снимком. Она надела белый легкий наряд и улеглась в поле среди ромашек и васильков.

«Постелите мне в поле, пожалуйста…» — подписала снимок Толкалина.

Instagram @tolkalinaliuba

Поклонники Толкалиной остались в восторге от нового снимка актрисы. Их поразило то, как нежно выглядит Любовь.

«Какая вы классная!!! Настоящая!»

«Красота невозможная»

«Классный снимок, а место просто райское»

«Красивая русская женщина, что еще тут скажешь», — написали восторженные фолловеры.

Любовь Толкалина — любительница снимков на природе. В начале июня актриса выставила снимок на фоне тюка сена. В День России она фотографировалась на траве с серпом.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото повзрослевшей 19-летней дочери Толкалиной. В этом году девушка получила школьных аттестат.