Фото: Любовь Толкалина с оголенными ногами прорекламировала лучшее ложе
Актриса опубликовала нежный летний снимок.
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Фото, видео: Instagram @tolkalinaliuba
Актриса Любовь Толкалина поразила поклонников новым летним снимком. Она надела белый легкий наряд и улеглась в поле среди ромашек и васильков.
«Постелите мне в поле, пожалуйста…» — подписала снимок Толкалина.
Поклонники Толкалиной остались в восторге от нового снимка актрисы. Их поразило то, как нежно выглядит Любовь.
«Какая вы классная!!! Настоящая!»
«Красота невозможная»
«Классный снимок, а место просто райское»
«Красивая русская женщина, что еще тут скажешь», — написали восторженные фолловеры.
Любовь Толкалина — любительница снимков на природе. В начале июня актриса выставила снимок на фоне тюка сена. В День России она фотографировалась на траве с серпом.
Ранее 5-tv.ru публиковал фото повзрослевшей 19-летней дочери Толкалиной. В этом году девушка получила школьных аттестат.
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