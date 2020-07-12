Пресс-секретаря губернатора Хабаровского края задержала полиция
Сам Сергей Фургал 10 июля был арестован по подозрению в организации рада тяжких преступлений.
Фото: Facebook @kachityli
Пресс-секретаря губернатора Хабаровского края Надежду Томченко задержала полиция. По данным Telegram-канала «Рядовка», задержание проводилось накануне на фоне незаконных акций в поддержку Сергея Фургала. Позднее Надежда Томченко на своей странице в Facebook опровергла сообщения СМИ о своем задержании.
Глава Хабаровского края Сергей Фургал 9 июля был задержан в Хабаровске и отправлен в Москву. Его подозревают в организации покушений на убийство и убийства ряда предпринимателей в 2004-м и 2005 годах. 10 июля Басманный суд Москвы избрал в качестве меры пресечения для Сергея Фургала — арест сроком на два месяца.
После задержания и ареста главы Хабаровского края в регионе прошли массовые протесты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто руководил незаконными акциями в поддержку Сергея Фургала.
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