Пресс-секретаря губернатора Хабаровского края задержала полиция

Пресс-секретаря губернатора Хабаровского края Надежду Томченко задержала полиция. По данным Telegram-канала «Рядовка», задержание проводилось накануне на фоне незаконных акций в поддержку Сергея Фургала. Позднее Надежда Томченко на своей странице в Facebook опровергла сообщения СМИ о своем задержании.

Глава Хабаровского края Сергей Фургал 9 июля был задержан в Хабаровске и отправлен в Москву. Его подозревают в организации покушений на убийство и убийства ряда предпринимателей в 2004-м и 2005 годах. 10 июля Басманный суд Москвы избрал в качестве меры пресечения для Сергея Фургала — арест сроком на два месяца.

После задержания и ареста главы Хабаровского края в регионе прошли массовые протесты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто руководил незаконными акциями в поддержку Сергея Фургала.