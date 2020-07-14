Массовая вакцинация от коронавируса в России может стартовать уже осенью

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В стране завершилось тестирование российской прививки от СОVID-19, которое началось еще в мае.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Cadu Rolim, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Российские ученые из центра Гамалеи не исключают, что вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот через месяц. Исследования близятся к финалу. 18 добровольцев первой группы, которые испытывали препарат на переносимость и безопасность, через два дня отправятся домой.

Состояние их здоровья у медиков не вызывает опасений. Другие участники эксперимента — это 20 добровольцев второй группы — прошли повторную вакцинацию для закрепления иммунитета.

В Минобороны заявили, что испытания вакцины проходят в полном соответствии с требованиями, — без каких-либо попыток сокращения сроков. В ведомстве отметили, что уже через месяц препарат может поступить в больницы. Корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Сергеев узнал откуда такой оптимизм.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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