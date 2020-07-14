Массовая вакцинация от коронавируса в России может стартовать уже осенью
В стране завершилось тестирование российской прививки от СОVID-19, которое началось еще в мае.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com /Cadu Rolim, 5-tv.ru
Российские ученые из центра Гамалеи не исключают, что вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот через месяц. Исследования близятся к финалу. 18 добровольцев первой группы, которые испытывали препарат на переносимость и безопасность, через два дня отправятся домой.
Состояние их здоровья у медиков не вызывает опасений. Другие участники эксперимента — это 20 добровольцев второй группы — прошли повторную вакцинацию для закрепления иммунитета.
В Минобороны заявили, что испытания вакцины проходят в полном соответствии с требованиями, — без каких-либо попыток сокращения сроков. В ведомстве отметили, что уже через месяц препарат может поступить в больницы. Корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Сергеев узнал откуда такой оптимизм.
- 13 июл
- В России с 15 июля отменят двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну
- 13 июл
- «Эти две недели станут ключевыми» — в Казахстане продлили карантин
- 13 июл
- Вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот через месяц
- 13 июл
- Остров Валаам вновь начинает принимать туристов и паломников
- 13 июл
- В Москве стартовал новый этап отмены ограничений
- 13 июл
- «Стало реально страшно»: Анита Цой рассказала о самом тревожном симптоме COVID
- 12 июл
- Добрался и до Болливуда: Айшвария Рай с семьей заразились коронавирусом
- 12 июл
- «Первая фаза»: Вирусолог об итогах испытаний российской вакцины от COVID
- 12 июл
- Сбежавшая в США вирусолог из Гонконга раскрыла правду о коронавирусе
- 12 июл
- Ученые: жирные волосы могут защитить от коронавируса
Читайте также
87%
-0.48 80.09
-0.18
Нашли ошибку?