Освобождение захваченных пиратами судов показали на репетиции морского парада в Калининграде
Более 30 кораблей и судов обеспечения боевой Каспийской флотилии также провели тренировку предстоящего смотра ко Дню ВМФ.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: РИА Новости / Игорь Зарембо, 5-tv.ru
В Калининграде во время репетиции парада зрителям показали операцию по освобождению судов, захваченных пиратами. Все это — часть боевого опыта, который моряки получили у берегов Сомали. А затем экипажи отработали движение в парадном строю. В нем был и самый большой в мире десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков».
Готовятся к параду и в Каспийской флотилии — одной из самых боевых в составе российского флота. Именно из акватории Каспийского моря ракетные корабли наносили удары по базам боевиков в Сирии. Более 30 кораблей и судов обеспечения отработали сегодня основные элементы подготовки: морской бой, уничтожение минного заграждения противника, высадку десанта.
- 14 июл
- С ювелирной точностью под мостами по Неве: как готовятся к главному военно-морскому параду в Петербурге
- 14 июл
- Видео: в Петербурге, Кронштадте и Калиниграде проходят репетиции к Дню ВМФ
- 14 июл
- В Петербурге прошла первая репетиция главного Военно-Морского парада
- 13 июл
- В Петербурге и Ленобласти готовятся к главному Военно-Морскому параду
- 10 июл
- Летчики морской авиации начали подготовку к Военно-морскому параду в Петербурге
- 8 июл
- Катера Каспийской флотилии прибыли в Петербург для участия в Военно-морском параде
- 25 янв
- 25 января — День штурмана ВМФ России
- 4 авг
- National Interest оценил Военно-морской парад в Петербурге
- 29 июл
- День ВМФ торжественно прошел на Дальнем Востоке, в Севастополе и Североморске
- 29 июл
- Ювелирная работа: военные корабли после Дня ВМФ покидают Санкт-Петербург
Читайте также
68%
0.38 80.62
0.53
Нашли ошибку?