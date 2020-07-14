Освобождение захваченных пиратами судов показали на репетиции морского парада в Калининграде

В Калининграде во время репетиции парада зрителям показали операцию по освобождению судов, захваченных пиратами. Все это — часть боевого опыта, который моряки получили у берегов Сомали. А затем экипажи отработали движение в парадном строю. В нем был и самый большой в мире десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков».

Готовятся к параду и в Каспийской флотилии — одной из самых боевых в составе российского флота. Именно из акватории Каспийского моря ракетные корабли наносили удары по базам боевиков в Сирии. Более 30 кораблей и судов обеспечения отработали сегодня основные элементы подготовки: морской бой, уничтожение минного заграждения противника, высадку десанта.