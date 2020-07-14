Боевики обстреляли несколько жилых кварталов в провинциях Идлиб и Алеппо

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Сообщается также, что обстрелы из минометов происходят ежедневно.

Фото, видео: РИА Новости / Михаил Алаеддин, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

В Сирии боевики обстреляли сразу несколько жилых кварталов в провинциях Идлиб и Алеппо. Об этом сообщили в российском Центре по примирению сторон.

Данных о погибших пока нет. Известно, что огонь вели радикалы запрещенной террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра»*.

В целом, эксперты отмечают: обстановка на севере Сирии остается крайне напряженной. Боевики ежедневно обстреливают населенные пункты из минометов. Поток раненных в госпитали не прекращаются. Эвакуировать людей помогают наши военные.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, боевики предприняли нападение и на колонну российских военных, которые осуществляли патрулирование совместно с турецкими коллегами трассы М-4 в зоне деэскалации в Идлибе.

* — запрещена в РФ.

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