Боевики обстреляли несколько жилых кварталов в провинциях Идлиб и Алеппо

В Сирии боевики обстреляли сразу несколько жилых кварталов в провинциях Идлиб и Алеппо. Об этом сообщили в российском Центре по примирению сторон.

Данных о погибших пока нет. Известно, что огонь вели радикалы запрещенной террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра»*.

В целом, эксперты отмечают: обстановка на севере Сирии остается крайне напряженной. Боевики ежедневно обстреливают населенные пункты из минометов. Поток раненных в госпитали не прекращаются. Эвакуировать людей помогают наши военные.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, боевики предприняли нападение и на колонну российских военных, которые осуществляли патрулирование совместно с турецкими коллегами трассы М-4 в зоне деэскалации в Идлибе.

* — запрещена в РФ.