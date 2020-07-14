«В прошлой жизни была мужчиной!» — Волочкова не уверена, будет ли у нее свадьба

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Алиса Старжевская
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Балерина прокомментировала последние слухи о своей личной и профессиональной жизни.

«В прошлой жизни была мужчиной!» — Волочкова не уверена, будет ли у нее свадьба

Фото: Instagram @volochkova_art

Имя скандально известной балерины Анастасии Волочковой не сходит с уст последние несколько недель. На сей раз причиной стало нарушение ею режима карантина в Дивеево, но диве к такому не привыкать. Как оказалось, в ее жизни традиционно происходит больше, чем видно со стороны, пишет Sobesednik.ru.

Главным событием последнего времени стал выигранный Волочковой суд над бывшим мужем Игорем Вдовиным. Она пыталась получить с него три миллиона долларов, данных ему в долг еще в браке, но он откупился несколькими квартирами в Астрахани. Хотя эта недвижимость вряд ли покроет и треть ее потерь, балерина все же празднует победу в этом нелегком деле.

На вопрос, откуда у нее берутся поистине мужские силы преодолевать все препятствия и сложности, Волочкова дала внезапный ответ. Оказалось, в другой жизни она была мужчиной — так сказал ей прорицатель, с которым она познакомилась недавно. Кроме того, и тогда она не заботилась о себе.

«В прошлой жизни я погибала на войне, защищая мужчину», — констатировала балерина.

Но теперь Анастасия так делать не собирается. В ее жизни есть тайный возлюбленный, с которым они живут вместе и готовятся к свадьбе. Однако коронавирус может помешать этим планам свершиться: если к осени пандемия пойдет на новый круг, то церемонию придется отменить.

Волочкова заметила, что стойко переносит насмешки в адрес своей фигуры — она сама знает, что не была создана для балета. Но это ее не остановило, поэтому не смогут помешать ей и хейтеры.

«Свою профессию я выстрадала, — поделилась женщина. — Не имея абсолютно никаких данных, стала балериной всея Руси».

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова смогла удивить все, сев на десять шпагатов за 30 секунд.

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