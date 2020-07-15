Выписаны первые испытавшие на себе вакцину от COVID-19 — видео

|
Виктория Андреева
51

Эксперты университета имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ уверены в безопасности отечественного препарата от коронавируса.

Фото, видео: www.globallookpress.com /via www.imago-images.de, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Первая группа добровольцев, протестировавшая российскую вакцину от коронавируса, выписана из клиники. Все 18 человек, участвовавшие в эксперименте, чувствуют себя хорошо, а состояние их здоровья не вызывает опасений у медиков, заявила руководитель Клинического центра им. И. М. Сеченова Елена Смолярчук.

«Наши добровольцы, получив дозу вакцины, перенесли ее абсолютно хорошо. Сегодня они покидают клиническую базу Сеченовского университета», — отметила эксперт.

Смолярчук пояснила, что первые положительные результаты эксперимента позволяют высказать предположение, что отечественная вакцина вскоре будет широко примяться. По оценкам экспертов, в гражданский оборот препарат может поступить уже через несколько месяцев.

Также отмечается, что параллельно с вакцинацией обязательно будет вестись всестороннее наблюдение за пациентами. Так, в случае, если у кого-то проявятся побочные эффекты, Минздрав РФ в срочном порядке отзовет разрешение на использование вакцины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вакцина от COVID-19 сформировала стойкий иммунитет у добровольцев.

Тема:
Эпидемия коронавируса
15 июл
Бэнкси расписал вагоны лондонского метро граффити на тему коронавируса
14 июл
Ах, эти маски! ТОП-4 чиновников, которые нелепо надевали средства защиты
14 июл
В России отменят обязательную изоляцию для приезжающих в страну
14 июл
Массовая вакцинация от коронавируса в России может стартовать уже осенью
13 июл
В России с 15 июля отменят двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну
13 июл
«Эти две недели станут ключевыми» — в Казахстане продлили карантин
13 июл
Вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот через месяц
13 июл
Остров Валаам вновь начинает принимать туристов и паломников
13 июл
В Москве стартовал новый этап отмены ограничений
13 июл
«Стало реально страшно»: Анита Цой рассказала о самом тревожном симптоме COVID

Читайте также

+18° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
71.13
0.38 80.62
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:32
Турция возобновляет авиасообщение с Россией
13:20
Пранкеры Вован и Лексус разыграли президента Польши, представившись генсеком ООН
13:13
«Вы меня танком от него не уберете»: Пашаев готов до последнего защищать Ефремова
12:54
Четыре человека пострадали после мощного урагана в Саратове — видео
12:42
Выписаны первые испытавшие на себе вакцину от COVID-19 — видео
12:31
Неизвестный отравил лебедя на Патриарших прудах в Москве — фото

Сейчас читают

Максим Фадеев назвал вид спорта для быстрого похудения
Момент взрыва газа в квартире на юге Петербурга попал на видео
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок