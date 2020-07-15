Выписаны первые испытавшие на себе вакцину от COVID-19 — видео
Эксперты университета имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ уверены в безопасности отечественного препарата от коронавируса.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /via www.imago-images.de, 5-tv.ru
Первая группа добровольцев, протестировавшая российскую вакцину от коронавируса, выписана из клиники. Все 18 человек, участвовавшие в эксперименте, чувствуют себя хорошо, а состояние их здоровья не вызывает опасений у медиков, заявила руководитель Клинического центра им. И. М. Сеченова Елена Смолярчук.
«Наши добровольцы, получив дозу вакцины, перенесли ее абсолютно хорошо. Сегодня они покидают клиническую базу Сеченовского университета», — отметила эксперт.
Смолярчук пояснила, что первые положительные результаты эксперимента позволяют высказать предположение, что отечественная вакцина вскоре будет широко примяться. По оценкам экспертов, в гражданский оборот препарат может поступить уже через несколько месяцев.
Также отмечается, что параллельно с вакцинацией обязательно будет вестись всестороннее наблюдение за пациентами. Так, в случае, если у кого-то проявятся побочные эффекты, Минздрав РФ в срочном порядке отзовет разрешение на использование вакцины.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что вакцина от COVID-19 сформировала стойкий иммунитет у добровольцев.
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