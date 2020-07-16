Водитель фуры сгорел в машине после жесткого ДТП под Новгородом

Эфирная новость 30

На трассе М-11 грузовик протаранил машину дорожной службы и вылетел на встречку, пробив ограждения.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru

Полицейские выясняют обстоятельства страшной аварии в Новгородской области. На трассе М-11 «Нева» в результате ДТП вспыхнула фура. По предварительным данным, водитель не справился с управлением — грузовик врезался в стоящую на обочине машину дорожной службы, вылетел на встречную полосу и перевернулся.

«Фура пробила заграждение и загорелась. В ноль часов пожар был локализован. Спустя еще восемь минут — открыто движение по одной полосе. Чуть позже на месте обнаружено тело погибшего водителя», — рассказала инспектор отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС РФ по Новгородской области Ирина Демендеева.

Личность водителя грузовика пока не установлена. Сотрудники дорожной службы во время аварии не пострадали. На месте ЧП продолжают работать полицейские и спасатели.

+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
70.80
-0.33 80.84
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:56
Канье Уэст официально подал заявку для участия в выборах президента США
7:49
Полиции могут разрешить прослушивать звонки с «серых» номеров
7:42
Виторган затроллил Собчак после ее поста в стиле «мамочек»
7:36
Семь человек погибли в результате крушения самолета-разведчика в Турции
7:29
Глава Twitter пообещал расследовать взлом аккаунтов знаменитостей
7:22
Не Иркутск, а сибирская Венеция! Вместо улиц люди передвигаются по каналам — видео

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака
Во МХАТе началась массовая травля артистов после того, как они подали в суд на театр
Уникальный случай: акула набросилась на крокодила в Австралии — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок