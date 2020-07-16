Водитель фуры сгорел в машине после жесткого ДТП под Новгородом
На трассе М-11 грузовик протаранил машину дорожной службы и вылетел на встречку, пробив ограждения.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru
Полицейские выясняют обстоятельства страшной аварии в Новгородской области. На трассе М-11 «Нева» в результате ДТП вспыхнула фура. По предварительным данным, водитель не справился с управлением — грузовик врезался в стоящую на обочине машину дорожной службы, вылетел на встречную полосу и перевернулся.
«Фура пробила заграждение и загорелась. В ноль часов пожар был локализован. Спустя еще восемь минут — открыто движение по одной полосе. Чуть позже на месте обнаружено тело погибшего водителя», — рассказала инспектор отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС РФ по Новгородской области Ирина Демендеева.
Личность водителя грузовика пока не установлена. Сотрудники дорожной службы во время аварии не пострадали. На месте ЧП продолжают работать полицейские и спасатели.
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