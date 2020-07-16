Водитель фуры сгорел в машине после жесткого ДТП под Новгородом

Полицейские выясняют обстоятельства страшной аварии в Новгородской области. На трассе М-11 «Нева» в результате ДТП вспыхнула фура. По предварительным данным, водитель не справился с управлением — грузовик врезался в стоящую на обочине машину дорожной службы, вылетел на встречную полосу и перевернулся.

«Фура пробила заграждение и загорелась. В ноль часов пожар был локализован. Спустя еще восемь минут — открыто движение по одной полосе. Чуть позже на месте обнаружено тело погибшего водителя», — рассказала инспектор отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС РФ по Новгородской области Ирина Демендеева.

Личность водителя грузовика пока не установлена. Сотрудники дорожной службы во время аварии не пострадали. На месте ЧП продолжают работать полицейские и спасатели.