Фонд «Моя история» посвятил спектакль «Грифон» врачам, борющимся с COVID-19

Врачи Крыма, которые все эти месяцы сражаются за жизни больных коронавирусом, смогли наконец немного отдохнуть и даже совершить своеобразное путешествие во времени.

Медики и их семьи стали первыми зрителями нашумевшего спектакля «Грифон». Масштабная историческая постановка под открытым небом — на сцене древнего Херсонеса — стала подарком для медиков от фонда «Моя история». Декорации, пропитанные духом времени, современные технологии, уникальные костюмы актеров — сделали постановку невероятно зрелищной и популярной. На премьере побывала корреспондент МИЦ «Известия» Мери Бадунц.

Уникальное путешествие во времени. Под открытым небом — тысячелетняя история древнего города. От античных героев до защитников Севастополя в годы Великой Отечественной.

«Мы решили изменить главных героев. Мальчик и девочка, исполнители роли Вани и Маши теперь более юные, и они у нас в дух составах. Теперь две пары мальчика и девочки, которые путешествуют во времени», — рассказала режисер Наталья Слепченко.

Юные Ваня и Маша разбивают старинную плиту и начинается самое интересное. От одной эпохи к другой героев переносит Грифон — мистическое существо с телом льва и головой орла.

Именно он был символом древних жителей Корсуни — так раньше звали Херсонес. Грифоном управляют пятеро человек. У артистов нет права на ошибку. Нужно двигаться как единый механизм.

«Мы очень боимся когда ветер. Даже бывает на репетициях, снимаем крылья. Из-за того, что находимся около моря», — пояснил артист Илья Перегонцев.

За 1,5 часа шоу актеры меняют триста костюмов. Необычные цвета и дизайн еще сильнее погружают в эпоху. Например образ русского солдата в период Крымской войны.

Артисты не ходят — бегают по сцене. Действие разворачивается сразу на четырех площадках. В этом году добавили световое шоу. Спектакль заиграл новыми красками.

«В этом году мы хорошенько поработали над мультимедийными декорациями, немножко изменили светозвуковую программу. С помощью нового режиссера доработали финальную сцену. Сделали более глубокими выразительными», — рассказал руководитель пресс-службы проекта Александр Тарасов.

В основу спектакля легла пьеса митрополита Псковского и Порховского Тихона. Премьера состоялась в прошлом году и собрала небывалый отклик.

Спектакль проводит зрителя через шесть исторических эпох. Задействовано огромное количество артистов, но главный герой все же сам Херсонес Таврический. Без этих стен и моря, которое за эти тысячелетия не изменилось, «Грифон» не появился бы.

В этом году спектакль показали бесплатно и посвятили врачам Крыма, которые сражались с коронавирусной пандемией.

«Очень благодарны, спасибо. Я, впервые вижу, что медиков как бы оценили. Очень приятно. Внимательны. Мне очень здесь нравится», — поделилась эмоциями медсестра Раиса Фомичева.

Артисты признаются — играть для современных героев — большая часть и ответственность. Из-за жесткого графика медиков спектакль покажут и завтра. А те кто на дежурстве — смогут увидеть уникальное шоу онлайн.