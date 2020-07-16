«Грубое давление на бизнес»: Песков отреагировал на новые угрозы Помпео
Ответы российским журналистам обозначили позицию РФ по данному вопросу.
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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков резко отреагировал на недавние сообщения о том, что госсекретарь США Майк Помпео рассуждал о вероятности скорого введения новых санкций против РФ.
Ситуацию со строительством российского газопровода, который вызывает все больше недовольства со стороны американцев, пресс-секретарь назвал грубой попыткой давления на европейский бизнес. К этому сегменту Песков отнес и российские предприятия.
«Конечно же, это ничто иное, как продолжение недобросовестной конкуренции, попытка заставить европейцев покупать более дорогой газ по менее выгодным условиям», — четко обозначил отношение РФ к происходящему Песков.
Ранее 5-tv.ru писал, что США пригрозили негативными последствиями всем странам, которые участвуют в строительстве «Турецкого потока» и «Северного потока — 2».
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